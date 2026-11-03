Ханси Флик высоко оценил «Астон Виллу» и Унаи Эмери перед матчем в ЛЧ

·83·Спорт
Ханси Флик высоко оценил «Астон Виллу» и Унаи Эмери перед матчем в ЛЧ
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» встретится с командой «Астон Вилла».
  • Ханси Флик назвал тренера соперника Унаи Эмери одним из лучших тренеров мира, высоко оценив порядок и систему в его команде.
  • Немецкий специалист также отдельно отметил игру высокого уровня Джексона в составе «Астон Вилла».
  • Флик подчеркнул, что этот поединок станет серьезным испытанием для его подопечных.

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА каталонская «Барселона» выйдет на поле против одной из самых интенсивных команд Англии — «Астон Виллы». Перед важной встречей главный тренер каталонцев Ханси Флик поделился теплыми и искренними мыслями о предстоящем сопернике и его испанском наставнике Унаи Эмери.

В своем заявлении для известного испанского издания Marca немецкий специалист не скрывал, что восхищается тактическим мастерством Эмери и считает, что идеальная дисциплина соперника на поле станет серьезным испытанием для его команды.

«Четкая система как в защите, так и в атаке»: главные признания Флика

Флик высоко оценил сильные стороны соперника и его тренерский стиль:

  • В числе сильнейших специалистов мира: «Унаи Эмери считается одним из лучших тренеров в Европе, а возможно, и во всем мире. За свою карьеру он добился огромных успехов и доказал свой потенциал»;

  • Идеально выстроенная дисциплина: «Его команда действует по четкой системе как в защите, так и в атаке. Все очень хорошо отлажено. Наблюдать за игрой такой команды, видеть, насколько уверенно и спокойно футболисты обращаются с мячом, — это оставляет прекрасное впечатление»;

  • Высокий уровень Джексона: Тренер также остановился на действиях лидеров соперника, особо отметив, что Джексон демонстрирует на поле игру чрезвычайно высокого уровня.

Впереди — тяжелый экзамен в Лиге чемпионов

Наставник каталонцев открыто признал, что этот матч станет сложным испытанием для его подопечных:

  • Непростой поединок: «Нас ждет непростая встреча против сильной команды под руководством хорошего тренера», — подытожил Ханси Флик.

Нет сомнений, что это противостояние, в котором обе команды, как ожидается, покажут открытый и интенсивный футбол, станет одним из самых зрелищных и ожидаемых событий 4-го тура ЛЧ.

Лига чемпионов УЕФАБарселонаАстон ВиллаХанси Флик
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Гордон раскрыл причины проблем в матчах против «Реала» и «ПСЖ»Гордон раскрыл причины проблем в матчах против «Реала» и «ПСЖ»Вчера 20:34Объявлены стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Барселона» и другие центральные игрыОбъявлены стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Барселона» и другие центральные игры20 октября 23:46Жоан Лапорта рассказал о феноменальном старте «Барселоны» и грандиозных планахЖоан Лапорта рассказал о феноменальном старте «Барселоны» и грандиозных планах20 октября 06:56Абдукодир Хусанов стал главной трансферной целью «Барселоны»Абдукодир Хусанов стал главной трансферной целью «Барселоны»25 мая 13:16Жорди Альба: «Благодарен Унаи Эмери за всю мою карьеру»Жорди Альба: «Благодарен Унаи Эмери за всю мою карьеру»5 июня 12:35Морган Роджерс может перейти в Реал Мадрид или БарселонуМорган Роджерс может перейти в Реал Мадрид или Барселону3 июня 02:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»