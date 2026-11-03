Ханси Флик высоко оценил «Астон Виллу» и Унаи Эмери перед матчем в ЛЧ

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА каталонская «Барселона» выйдет на поле против одной из самых интенсивных команд Англии — «Астон Виллы». Перед важной встречей главный тренер каталонцев Ханси Флик поделился теплыми и искренними мыслями о предстоящем сопернике и его испанском наставнике Унаи Эмери.

В своем заявлении для известного испанского издания Marca немецкий специалист не скрывал, что восхищается тактическим мастерством Эмери и считает, что идеальная дисциплина соперника на поле станет серьезным испытанием для его команды.

«Четкая система как в защите, так и в атаке»: главные признания Флика

Флик высоко оценил сильные стороны соперника и его тренерский стиль:

В числе сильнейших специалистов мира: «Унаи Эмери считается одним из лучших тренеров в Европе, а возможно, и во всем мире. За свою карьеру он добился огромных успехов и доказал свой потенциал»;

Идеально выстроенная дисциплина: «Его команда действует по четкой системе как в защите, так и в атаке. Все очень хорошо отлажено. Наблюдать за игрой такой команды, видеть, насколько уверенно и спокойно футболисты обращаются с мячом, — это оставляет прекрасное впечатление»;

Высокий уровень Джексона: Тренер также остановился на действиях лидеров соперника, особо отметив, что Джексон демонстрирует на поле игру чрезвычайно высокого уровня.

Впереди — тяжелый экзамен в Лиге чемпионов

Наставник каталонцев открыто признал, что этот матч станет сложным испытанием для его подопечных:

Непростой поединок: «Нас ждет непростая встреча против сильной команды под руководством хорошего тренера», — подытожил Ханси Флик.

Нет сомнений, что это противостояние, в котором обе команды, как ожидается, покажут открытый и интенсивный футбол, станет одним из самых зрелищных и ожидаемых событий 4-го тура ЛЧ.