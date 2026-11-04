Казахстан намерен возобновить экспорт нефти через «Дружбу»: направлен запрос в Москву

·58·Мир
Казахстан намерен возобновить экспорт нефти через «Дружбу»: направлен запрос в Москву
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Казахстан направил официальный запрос Российской Федерации о возобновлении транзита сырья в Европу через нефтепровод «Дружба».
  • Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что инфраструктура страны полностью готова к повторному перенаправлению потоков нефти.
  • В случае возобновления транзита, приостановленного в мае 2026 года, Казахстан планирует в текущем году обеспечить объем экспорта нефти в Германию до 3 миллионов тонн.

Казахстан заявил о полной готовности возобновить транзит сырья в Европу через стратегически важный нефтепровод «Дружба». На пресс-конференции, состоявшейся 4 ноября, вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что официальная Астана направила российской стороне соответствующее предложение.

По словам министра, техническая база для перезапуска системы транспортировки нефти готова, и теперь решение зависит от российской стороны.

Переговоры тет-а-тет и ожидание ответа из Москвы

Вице-министр подчеркнул, что обращение было передано лично и процесс находится на дипломатическом контроле:

  • Личный запрос: «Я лично передал официальный запрос российской стороне в формате тет-а-тет. В настоящее время казахстанская сторона ожидает официального ответа от партнеров по вопросу возобновления транзита», — заявил Ерлан Аккенженов;

  • Техническая готовность: Министр особо отметил, что инфраструктура Казахстана обладает всеми техническими возможностями для перенаправления потоков нефти.

Почему транзит был приостановлен? Цифры и история

Поставки казахстанской нефти на европейские рынки, в частности в Германию, через этот маршрут играют важную роль в региональной энергетической безопасности:

  • Итоги 2025 года: В течение 2025 года Казахстан отправил в Германию через систему трубопроводов «Дружба» в общей сложности 2,1 миллиона тонн нефти;

  • Планы на 2026 год: В текущем году республика планировала увеличить объем этого экспорта почти до 3 миллионов тонн;

  • Майские ограничения: Однако с мая 2026 года российская сторона приостановила транзит казахстанского сырья через систему «Дружба».

В случае положительного ответа со стороны России Казахстан сможет восстановить один из самых дешевых и эффективных логистических коридоров для стабильного экспорта своих крупных запасов углеводородов в западном направлении.

нефтепровод ДружбаЕрлан Аккенженовэнергетика Казахстанатранзит нефти
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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