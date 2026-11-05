Викинг — Сабах: составы и текстовая трансляция

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Викинг — Сабах: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Викинг — Сабах. Начало матча: 5 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Викинг»: 1. Остбё А., 5. Хеггхейм Х., 6. Стенснесс Г., 25. Фалькенер Х., 28. Хауген К., 7. Аскильдсен К., 29. Мои Т., 26. Квиа-Эгеског С., 16. Бьордаль Х., 22. Ботхейм Э., 10. Трипич З. (капитан).

Запасные «Викинг»: 24. Аукленд В., 17. Басси Э., 30. Белко Л., 8. Белл Дж., 20. Кристиансен П., 19. Чосич А., 27. Даланд Й., 23. Фуглестад Н., 33. Хансен Й., 2. Хауген Х. Й., 11. Постема Р., 3. Веватне В.

Главный тренер «Викинг»: Йенсен М.

Стартовый состав «Сабах»: 92. Покатилов С. (капитан), 80. Зедадка А., 3. Сольве С., 4. Маккарти А., 27. Пухач Т., 7. Рахмоналиев У., 13. Лепиньица И., 8. Нвачукву Ч., 6. Хайбулаев А., 21. Симич В., 99. Мбина О.

Запасные «Сабах»: 9. Алиев К., 5. Дашдамиров Р., 37. Ду Кейрос, 88. Фернандес Р., 10. Исаев А., 33. Жуниор Алмейда, 20. Микельс Дж., 94. Мирзаммадов Р., 17. Муталлимов Т., 11. Пэррис К., 1. Рамазанов А., 34. Северина К.

Главный тренер «Сабах»: Дамбраускас В.

ВикингСабахЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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