Сенсационный камбэк в Стамбуле: «Фенербахче» поставил «Ливерпуль» на колени со счетом 3:2

·51·Спорт
Сенсационный камбэк в Стамбуле: «Фенербахче» поставил «Ливерпуль» на колени со счетом 3:2

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле разыгралась настоящая футбольная драма, завершившаяся сенсацией. Один из фаворитов турнира «Ливерпуль» в гостях уступил турецкому «Фенербахче» в напряженном поединке, в котором было забито 5 голов, со счетом 2:3.

Хозяева поля проявили волевой характер, дважды отыгрываясь по ходу матча, и в итоге оформили исторический камбэк против мерсисайдцев.

Напряженная борьба в обоих таймах: хронология матча

Игра с первых минут началась на высоких скоростях и в атакующем ключе:

  • Быстрый гол Ниони и ответ Гринвуда: На 25-й минуте молодой талант «Ливерпуля» Трей Ниони открыл счет. Однако спустя 4 минуты, на 29-й, Мейсон Гринвуд восстановил равновесие — 1:1;

  • Гол Исака и ответ Брауна: На 69-й минуте вышедший на замену Александер Исак вновь вывел мерсисайдцев вперед (1:2). Но уже на 73-й минуте защитник «Фенербахче» Арчи Браун забил важный гол и снова сравнял счет на табло;

  • 79-я минута: победный мяч Ведата Мурики: Опытный нападающий Ведат Мурики, вышедший на замену, на 79-й минуте точно поразил ворота соперника, став автором решающего победного гола, который привел стадион в восторг — 3:2.

Протокол матча и составы:

  • Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 4-й тур;

  • Счет: «Фенербахче» (Турция) — «Ливерпуль» (Англия) — 3:2;

  • Голы: Гринвуд (29), Браун (73), Мурики (79) — Ниони (25), Исак (69);

  • «Фенербахче»: Эдерсон, Семеду (Мюлдюр, 75), Шкриньяр, Пепра, Браун, Гендузи, Канте, Юксек, Гринвуд (Айдын, 89), Кахведжи, Лукаку (Мурики, 63);

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Гомес (Вирс, 66), Джаке, ван Дейк, Цимикас (Керкез, 76), Мак Аллистер, Ниони, Муньос (Исак, 66), Собослаи, Нгумоа (Гакпо, 66), Барколя.

Резкие изменения в турнирной таблице

После этой важной победы «Фенербахче» довел количество своих очков до 5, поднявшись на 19-е место в общей таблице и получив значительное преимущество в борьбе за зону плей-офф.

«Ливерпуль», потерпевший свое первое поражение, остался на 5-м месте с 9 очками, однако риск потери очков перед следующими турами для них возрос.

Лига чемпионов УЕФАФенербахчеЛиверпуль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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