Теперь очередь «Нефтчи»? Криштиану Роналду сделал заявление после победы «Ан-Насра»

·1·Спорт
Теперь очередь «Нефтчи»? Криштиану Роналду сделал заявление после победы «Ан-Насра»

В последние дни не сходящий с заголовков мировой прессы из-за событий вокруг сборной Португалии Криштиану Роналду снова доказал всё на поле. Саудовская Аравия В рамках 8-го тура Про-лиги «Ан-Наср» на своем поле принимал клуб «Ад-Дирия» и одержал крупную победу со счетом 3:0.

После матча 41-летний легендарный бомбардир оставил краткий и смелый комментарий на своей странице в сети «Кс» (бывший Twitter): «Работа выполнена. Теперь готовимся к следующему матчу!».

Исторический 980-й гол: неудержимый путь к рекордам

Забитый в этом матче мяч вновь вписал новую страницу в историю мирового футбола:

  • Гол, открывший счет: На 23-й минуте именно Роналду поразил ворота соперника, открыв счет;

  • 980 официальных голов: Этот гол довел количество официальных мячей португальской звезды за клубы и национальную сборную до 980 Роналду, являющийся абсолютным рекордсменом в истории профессионального футбола, теперь находится всего в 20 голах от невероятной отметки в 1000 мячей;

  • Крупная победа: На 35-й минуте Саму Кошта увеличил преимущество, а на 77-й минуте Кингсли Коман забил третий гол, окончательно сломив сопротивление «Ад-Дирии».

Борьба за лидерство и противостояние с «Нефтчи»

«Ан-Наср» укрепил свои позиции в турнирной таблице и готовится к следующему международному испытанию:

  • Догнали «Аль-Кадисию»: Благодаря этой победе риядцы набрали 19 очков и догнали лидера турнирной таблицы «Аль-Кадисию» (по разнице мячей пока занимают 2-е место);

  • Чемпион Узбекистана едет на «Мрсул Парк»: Свой следующий матч «Ан-Наср» проведет в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК против действующего чемпиона Узбекистана, ферганского «Нефтчи» Ожидаемая встреча состоится 12 октября в Эр-Рияде и начнется по ташкентскому времени в 23:15; начало;

  • Далее: В местном чемпионате 15 октября «Ан-Наср» отправится на выезд к принципиальному сопернику — «Аль-Ахли».

Находящийся в отличной форме Криштиану Роналду и его команда уже вызывают огромный интерес у поклонников азиатского футбола в преддверии воскресного матча против ферганцев.

Криштиану РоналдуАн-НасрПро-лига Саудовской АравииСборная ПортугалииНефтчи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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