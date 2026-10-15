Узбекистан близок к проведению матча со сборной России — подробности

·59·Спорт
Узбекистан близок к проведению матча со сборной России — подробности

Национальная сборная Узбекистана в дни матчей ФИФА в ноябре 2026 года может провести товарищеский матч против сборных России или Саудовской Аравии. Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) Одил Ахмедов сообщил, что переговоры по данному вопросу находятся на завершающей стадии.

Согласно информации, распространенной изданием Спорт24.ру, переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) продвинулись довольно далеко, и стороны очень близки к достижению соглашения.

Одил Ахмедов: «Мы находимся на пороге достижения соглашения»

Представитель руководства АФУ внес ясность в текущее состояние переговоров и выбор соперника:

  • Диалог с Россией: «Фактически, мы ведем общение с Российским футбольным союзом и очень близки к соглашению об организации товарищеского матча между сборными Узбекистана и России в ноябре. Желание сыграть с этим соперником у нас появилось еще летом, а сейчас мы продолжаем обсуждение всех деталей», — заявил Одил Ахмедов;

  • Вариант с Саудовской Аравией и безопасность: «Пока что мы ведем переговоры с двумя потенциальными соперниками — Россией и Саудовской Аравией. По плану матч с саудовцами должен был пройти в Эр-Рияде, но из соображений безопасности мы предложили перенести встречу в Ташкент. Саудовская сторона пока не дала согласие на это условие», — добавил он;

  • Где пройдет игра: Если вариант с Саудовской Аравией не осуществится, матч с Россией, скорее всего, пройдет в Ташкенте. В то же время российская сторона также выразила желание принять встречу на своем поле, поэтому обсуждения по выбору арены продолжаются;

  • Окончательное решение с Каннаваро: «Для достижения окончательного соглашения нам необходимо обсудить все вопросы совместно с главным тренером нашей национальной сборной Фабио Каннаваро. Надеемся, что в ноябре мы успешно организуем эту престижную игру».

Осенние результаты сборной

Национальная команда Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро в сентябре и октябре прошла через ряд серьезных испытаний:

  • Уверенные победы: В матчах, прошедших в Ташкенте, наши футболисты победили одну из ведущих команд Азии — Иран со счетом 3:1, а также Сирию со счетом 4:1;

  • Выездное испытание: В последнем товарищеском матче наша команда на выезде сыграла против Южной Кореи и уступила со счетом 0:2.

Международные товарищеские матчи, которые пройдут в ноябре, послужат важным испытательным полигоном для дальнейшего совершенствования игрового стиля команды под руководством нового тренерского штаба и пополнения очков в международном рейтинге.

Ассоциация футбола УзбекистанаОдил АхмедовФабио КаннавароРоссийский футбольный союз
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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