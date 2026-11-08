Иран отменил ограничения на ракеты: станут ли целями базы Европы и США?

·73·Мир
Иран отменил ограничения на ракеты: станут ли целями базы Европы и США?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР)
  • Ирана объявил об отмене добровольного ограничения на дальность полета ракет в 2000 километров.
  • Это решение было принято по поручению верховного лидера Моджтабы Хомейни.
  • Оно объясняется пересмотром стратегии безопасности после последних атак со стороны Израиля и США.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о полной отмене важнейшего ограничения, которое много лет действовало в отношении ракетного арсенала страны.

Официальный представитель КСИР, бригадный генерал Хусейн Мохеби в интервью информационному агентству «ISNA» сообщил, что Тегеран полностью снял добровольные ограничения на дальность полета своих ракет и в ближайшем будущем продемонстрирует эту новую стратегическую мощь на практике.

Генерал подчеркнул, что в условиях нетрадиционной (асимметричной) войны Иран обладает потенциалом для нанесения сокрушительных ударов по самым уязвимым точкам, которые противник не ожидает.

Почему сохранялось ограничение в 2000 км?

До этого периода официальный Тегеран сознательно ограничивал максимальную дальность полета своих ракет:

  • Добровольный лимит: Иран в своей военной доктрине добровольно ограничил дальность баллистических ракет 2000 километрами;

  • Региональная дипломатия: Как ранее пояснял министр иностранных дел Аббас Аракчи, это ограничение поддерживалось исключительно для сдерживания региональных угроз и доказательства того, что Тегеран не представляет глобальной опасности для далеких государств;

  • Изменение доктрины: Однако после последних крупных воздушных атак со стороны Израиля и США руководство страны было вынуждено коренным образом пересмотреть свою стратегию безопасности.

Указание верховного лидера и открытое предупреждение Европе

Решение об отмене ограничения было принято непосредственно высшим руководством страны:

  • Приказ Моджтабы Хаменеи: Решение было принято по прямому поручению верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он приказал оборонным структурам отвечать на внешние угрозы оперативно и жестко, без каких-либо географических ограничений;

  • Угроза из парламента: Депутат парламента Ирана Манучехр Моттаки выступил с открытым заявлением, предупредив, что если агрессия продолжится, военные базы США, расположенные на территории Европы, могут стать целями иранских ракет.

Закрытые переговоры с Россией по С-400 «Триумф»

На фоне усиления военной доктрины Тегеран намерен вывести свою систему противовоздушной обороны на самый современный уровень:

  • Экстренная закупка: Иранская сторона начала закрытые переговоры с Российской Федерацией о срочной закупке систем С-400 «Триумф», считающихся самыми передовыми зенитно-ракетными комплексами;

  • Закрытие воздушных границ: Ожидается, что в случае поставки этого оружия соотношение воздушных сил в регионе резко изменится, а небо Ирана станет практически непроницаемым для авиации противника.

ИранКСИРС-400баллистические ракеты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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