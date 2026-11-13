Дорогостоящие пасы: почему Джанлуиджи Доннарумма часто совершает результативные ошибки

Вратарь сборной Италии и «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма снова оказался в центре внимания из-за своих ошибок, которые привели к голам соперников. В центральном матче 5-го тура Лиги наций УЕФА против Франции (1:3) очередная грубая ошибка знаменитого голкипера завершилась пропущенным мячом.

Серьезная ошибка в матче против Франции

Уже на 10-й минуте встречи Джанлуиджи Доннарумма попытался выполнить передачу низом через центр из своей штрафной площади. Однако его попытка оказалась неудачной, и вингер сборной Франции Майкл Олисе перехватил мяч, обыграл защитника и точным ударом открыл счет.

Этот эпизод вошел в историю как 38-я ошибка опытного голкипера, приведшая к взятию его ворот. Согласно статистике, Доннарумма совершил 31 такую ошибку на клубном уровне, а еще 7 — в составе сборной Италии .

Статистика ошибок Доннаруммы Показатели и детали Общее количество ошибок 38 (приближается к 40) Ошибки на клубном уровне 31 (включая выступления за «Манчестер Сити») Ошибки в сборной 7 (в составе сборной Италии) Последний эпизод Гол, забитый Майклом Олисе в матче против Франции

Ошибки в текущем сезоне и проблемы в «Манчестер Сити»

Напомним, что ошибки талантливого голкипера в текущем сезоне не ограничиваются только играми за сборную. В его «Манчестер Сити» также наблюдались случаи, когда он создавал моменты для соперников. В частности, ошибки в матчах против «Лейпцига», «Астон Виллы» и «Ковентри» подверглись критике со стороны болельщиков и экспертов.

Как вы считаете, является ли стремление вратарей мирового уровня играть ногами и риск подобных ошибок неизбежной чертой современного футбола или требованием тренеров? Оставляйте свое мнение в комментариях!