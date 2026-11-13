Ведет «Тоттенхэм» к вершинам: как Роберто Де Дзерби стал лучшим в АПЛ

Организаторы Английской Премьер-лиги официально объявили имя лучшего тренера, показавшего выдающиеся результаты со своей командой в октябре. Им стал главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби признанный лучшим по итогам месяца.

Успешная серия «Тоттенхэма» в октябре

Под руководством опытного итальянского специалиста «шпоры» в прошлом месяце в рамках чемпионата Англии провели 4 матча, одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью. Подопечные Де Дзерби продемонстрировали на поле бескомпромиссный и атакующий футбол.

В частности, лондонский клуб одержал победы в ряде важных матчей, которые болельщики запомнят надолго: