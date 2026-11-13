Ведет «Тоттенхэм» к вершинам: как Роберто Де Дзерби стал лучшим в АПЛ

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Ведет «Тоттенхэм» к вершинам: как Роберто Де Дзерби стал лучшим в АПЛ
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  • Организаторы Английской Премьер-лиги объявили главного тренера «Тоттенхэма»
  • Роберто Де Дзерби лучшим тренером месяца.
  • Под руководством итальянского специалиста команда провела 4 матча в прошлом месяце, одержав 3 победы и 1 ничьюю.
  • В частности, «шпоры» обыграли клубы «Кристал Пэлас» и «Челси» со счетом 2:0, а также одержали победу над «Ковентри» со счетом 3:1.

Организаторы Английской Премьер-лиги официально объявили имя лучшего тренера, показавшего выдающиеся результаты со своей командой в октябре. Им стал главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби признанный лучшим по итогам месяца.

Успешная серия «Тоттенхэма» в октябре

Под руководством опытного итальянского специалиста «шпоры» в прошлом месяце в рамках чемпионата Англии провели 4 матча, одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью. Подопечные Де Дзерби продемонстрировали на поле бескомпромиссный и атакующий футбол.

В частности, лондонский клуб одержал победы в ряде важных матчей, которые болельщики запомнят надолго:

  • «Кристал Пэлас» уверенная победа (2:0);

  • в лондонском дерби «Челси» был повержен (2:0);

  • «Ковентри» был обыгран со счетом 3:1;

  • Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» удалось свести матч вничью (1:1).

Показатели Роберто Де Дзерби и «Тоттенхэма»

Данные и детали

Признание

Лучший тренер АПЛ в октябре

Матчи в октябре

4 матча: 3 победы, 1 ничья

Основные результаты

Победы над «Челси» и «Кристал Пэлас»

Положение в текущем сезоне

12 очков после 10 туров и 11-е место в турнирной таблице

Турнирное положение и перспективы

Несмотря на успешную серию, после 10 туров Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Тем не менее, эксперты и болельщики высоко оценивают позитивные изменения в игре команды под руководством Роберто Де Дзерби.

Как вы считаете, сможет ли Роберто Де Дзерби вывести «Тоттенхэм» в топ-5 Английской Премьер-лиги до конца сезона? Делитесь своим мнением в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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