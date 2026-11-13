Ведет «Тоттенхэм» к вершинам: как Роберто Де Дзерби стал лучшим в АПЛ
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- Организаторы Английской Премьер-лиги объявили главного тренера «Тоттенхэма»
- Роберто Де Дзерби лучшим тренером месяца.
- Под руководством итальянского специалиста команда провела 4 матча в прошлом месяце, одержав 3 победы и 1 ничьюю.
- В частности, «шпоры» обыграли клубы «Кристал Пэлас» и «Челси» со счетом 2:0, а также одержали победу над «Ковентри» со счетом 3:1.
Организаторы Английской Премьер-лиги официально объявили имя лучшего тренера, показавшего выдающиеся результаты со своей командой в октябре. Им стал главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби признанный лучшим по итогам месяца.
Успешная серия «Тоттенхэма» в октябре
Под руководством опытного итальянского специалиста «шпоры» в прошлом месяце в рамках чемпионата Англии провели 4 матча, одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью. Подопечные Де Дзерби продемонстрировали на поле бескомпромиссный и атакующий футбол.
В частности, лондонский клуб одержал победы в ряде важных матчей, которые болельщики запомнят надолго:
«Кристал Пэлас» уверенная победа (2:0);
в лондонском дерби «Челси» был повержен (2:0);
«Ковентри» был обыгран со счетом 3:1;
Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» удалось свести матч вничью (1:1).
Показатели Роберто Де Дзерби и «Тоттенхэма»
Данные и детали
Признание
Лучший тренер АПЛ в октябре
Матчи в октябре
4 матча: 3 победы, 1 ничья
Основные результаты
Победы над «Челси» и «Кристал Пэлас»
Положение в текущем сезоне
12 очков после 10 туров и 11-е место в турнирной таблице
Турнирное положение и перспективы
Несмотря на успешную серию, после 10 туров Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Тем не менее, эксперты и болельщики высоко оценивают позитивные изменения в игре команды под руководством Роберто Де Дзерби.
Как вы считаете, сможет ли Роберто Де Дзерби вывести «Тоттенхэм» в топ-5 Английской Премьер-лиги до конца сезона? Делитесь своим мнением в комментариях!
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