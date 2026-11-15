Мераб Двалишвили вновь победил Марлона Мораеса в Абу-Даби (видео)

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Мераб Двалишвили вновь победил Марлона Мораеса в Абу-Даби (видео)

14 ноября 2026 года на грандиозной арене Etihad Arena в Абу-Даби состоялся очередной крупный турнир, приковавший внимание мирового спортивного сообщества. В важном поединке лиги Real American Freestyle (RAF), проходившем по правилам вольной борьбы, известный спортсмен Мераб Двалишвили встретился с опытным бразильским бойцом Марлоном Мораесом.

90 секунд доминирования и досрочная победа

В ходе крайне напряженного поединка грузинский спортсмен не оставил сопернику ни единого шанса. Мераб Двалишвили с самого начала боя взял инициативу в свои руки, демонстрируя высокий темп. В результате он одержал досрочную победу, победив Марлона Мораеса всего за 1 минуту 30 секунд первого раунда.

Напомним, что это была вторая встреча данных спортсменов. Впервые они сошлись в сентябре 2021 года на турнире UFC 266, и тогда Двалишвили также одержал победу техническим нокаутом.

Детали боя

Показатели и данные

Название турнира

Real American Freestyle (RAF)

Место проведения

Etihad Arena, Абу-Даби

Дата

14 ноября 2026 года

Победитель

Мераб Двалишвили (первый раунд, на 1:30 минуте)

Возвращение на ринг после скандалов

Перед этим боем в спортивном сообществе ходило множество слухов и дискуссий. В частности, за несколько дней до турнира в отеле Абу-Даби произошел конфликт и потасовка между Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым. Несмотря на это, правовые вопросы были урегулированы, 13 ноября Мераб был освобожден и официально получил разрешение на участие в соревнованиях RAF.

Несмотря на сложные обстоятельства, Двалишвили вышел на ринг, еще раз доказал свое мастерство и продемонстрировал болельщикам великолепную командную и спортивную волю.

Как вы считаете, как подобные досрочные победы Мераба Двалишвили повлияют на его дальнейшую карьеру? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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