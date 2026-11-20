В каком составе сборная Узбекистана У-17 выйдет на матч против Кот-д'Ивуара?
В столице Катара, городе Доха, продолжаются матчи 1-го тура чемпионата мира среди юношей (У-17). Вскоре сборная Узбекистана У-17 выйдет на поле в своем первом матче на престижном мундиале.
В первом туре группового этапа соперником наших представителей станет одна из сильных команд африканского континента — юношеская сборная Кот-д'Ивуара. Встреча начнется сегодня в 21:00 по ташкентскому времени.
Информация о матче и основной состав Узбекистана
Тренерский штаб официально утвердил список футболистов, которые начнут этот важный поединок с первых минут:
Показатель
Детали
Турнир
Чемпионат мира У-17, 1-й тур
Пара
Кот-д'Ивуар — Узбекистан
Место проведения
Доха, Катар
Время начала
21:00 (по ташкентскому времени)
Основной состав Узбекистана У-17:
Шомуродов
Рахимов
Хакимов
Эркинов
Равшанов
Алиев
Муродов
Садиржонов
Анваров
Уктамбаев
Равшанбеков
Как вы считаете, сможет ли юношеская сборная Узбекистана одержать победу над Кот-д'Ивуаром в первом туре чемпионата мира в Дохе и какой будет счет? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…