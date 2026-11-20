В столице Катара, городе Доха, продолжаются матчи 1-го тура чемпионата мира среди юношей (У-17). Вскоре сборная Узбекистана У-17 выйдет на поле в своем первом матче на престижном мундиале.

В первом туре группового этапа соперником наших представителей станет одна из сильных команд африканского континента — юношеская сборная Кот-д'Ивуара. Встреча начнется сегодня в 21:00 по ташкентскому времени.

Информация о матче и основной состав Узбекистана

Тренерский штаб официально утвердил список футболистов, которые начнут этот важный поединок с первых минут:

Показатель Детали Турнир Чемпионат мира У-17, 1-й тур Пара Кот-д'Ивуар — Узбекистан Место проведения Доха, Катар Время начала 21:00 (по ташкентскому времени)

Основной состав Узбекистана У-17:

Шомуродов

Рахимов

Хакимов

Эркинов

Равшанов

Алиев

Муродов

Садиржонов

Анваров

Уктамбаев

Равшанбеков

Как вы считаете, сможет ли юношеская сборная Узбекистана одержать победу над Кот-д'Ивуаром в первом туре чемпионата мира в Дохе и какой будет счет? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!