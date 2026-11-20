Популярная южнокорейская группа BTS в ноябре 2026 года получила в общей сложности 10 наград на трех крупных церемониях вручения премий, прошедших в Австралии, США и Южной Корее.

18 ноября на 40-й церемонии ARIA Awards в Австралии группа была признана победителем в номинации «Самый популярный международный исполнитель». Об этом сообщается на официальном сайте организаторов премии.

Кроме того, 14 ноября на церемонии Nickelodeon Kids' Choice Awards 2026 в Лос-Анджелесе (США) BTS завоевали три награды. Коллектив победил в номинациях «Любимая песня» за трек «SWIM», «Любимый альбом» за альбом «ARIRANG», а также «Любимая музыкальная группа или дуэт».

На церемонии Melon Music Awards 2026, прошедшей 14–15 ноября в Южной Корее, группа BTS была удостоена шести наград. Среди них две главные премии — «Дэсан» в категориях «Артист года» и «Альбом года». Помимо этого, группа одержала победу в номинациях «Топ-10», «Лучшая мужская группа», «Сцена года» и «Глобальный топ-10».

Таким образом, за одну неделю BTS получили в общей сложности 10 наград на крупных музыкальных церемониях в трех странах.