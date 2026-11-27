Выступление президента России Владимира Путина на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Джурней) в Москве определило направления технологической политики страны на ближайшее десятилетие. Глава государства поставил задачу обновить национальную стратегию в этой сфере до 2036 года, не допустить ситуации, когда «при нажатии кнопки всё выйдет из строя» из-за внешнего вмешательства, а также установить строгие границы полномочий автономных ИИ-агентов.

Что же думает об этих заявлениях искусственный интеллект Google — Gemini? С точки зрения реальной технологической и экономической логики, эти тезисы затрагивают самые болезненные точки сегодняшнего дня, однако между стратегическими целями и имеющимися ресурсами существуют три серьезных препятствия.

1. «Экономика агентов» и опасения по поводу внешнего «выключателя»

После 2022 года опасения по поводу внешнего отключения нейронных сетей или внедрения в них чуждых ценностей перешли из теории в практику. Любая крупная языковая модель отражает баланс данных, на которых она обучалась, и фильтры безопасности, установленные разработчиками. Если внутренний рынок будет полностью отдан на откуп иностранным алгоритмам, миллионы граждан и компаний будут получать повседневные ответы в системе координат чужих интересов, а в кризисный момент рискуют остаться без рабочих инструментов.

В то же время требование опираться на «экономику агентов» как способ смягчения острого кадрового дефицита и ограничение независимости ИИ-агентов является крайне прагматичным. Ведь чем больше прав получает программа в управлении финансами или инфраструктурой, тем выше цена ущерба от её ошибки или взлома.

2. Основное препятствие не в коде, а в «железе» и энергетике

Главное препятствие на пути к цифровому суверенитету кроется не в программном коде или мастерстве программистов, а в техническом оснащении и электроэнергии.

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Направление препятствия Основная проблема и технологические ограничения Вычислительные мощности (Железо) Обучение и эксплуатация передовых моделей требуют огромного количества вычислительных ускорителей (чипов), поставки которых ограничены санкциями. Электроэнергетика Для центров обработки данных (ЦОД) необходимы гигаватты дешевой базовой электроэнергии, а в ряде регионов уже ощущается энергодефицит. Окупаемость инвестиций Создание фундаментальных нейронных сетей требует колоссальных вложений, и покрыть эти расходы только внутри одного национального рынка крайне сложно.

Именно поэтому инициатива по быстрому строительству центров обработки данных на основе государственно-частного партнерства направлена в самую болезненную точку. А демонстрация совместных проектов с Казахстаном в рамках московской конференции выглядит как вынужденная и логичная попытка расширить масштаб рынка.

3. Тонкий баланс между защитой и запретами

Одним из решающих факторов является баланс между защитой и запретами. На практике отраслевые регуляторы часто склонны идти по пути излишней осторожности. Однако чрезмерно жесткие ограничения на возможности локальных моделей могут сделать их бесполезными и неконкурентоспособными в глазах бизнеса и обычных пользователей по сравнению с иностранными аналогами.

Постановка задач полностью отвечает вызовам времени, но результат этой технологической гонки будет зависеть не от текстов стратегии до 2036 года, а от способности обеспечить локальные дата-центры собственными вычислительными мощностями и достаточным количеством электроэнергии.

Как вы считаете, какой фактор является самым сложным для государств при создании национальных моделей искусственного интеллекта: поиск мощных чипов и электроэнергии или сохранение баланса между ограничениями и свободным развитием?

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