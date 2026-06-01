MTS заблокировал более 10 миллионов опасных переходов с помощью искусственного интеллекта

·51·Технологии
MTS заблокировал более 10 миллионов опасных переходов с помощью искусственного интеллекта
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Сервис «Безопасный интернет» от компании MTS повысил качество фильтрации опасных сайтов и контента для взрослых в три раза благодаря внедрению новых моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба оператора. Об этом Иксбт.ком сообщает. Об этом

Обновленный функционал системы позволяет анализировать не только УРЛ-адрес, но и полный контекст страницы, включая заголовки, описания и основной контент. Это обеспечивает надежную защиту от сайтов категории «18+», агрессивной рекламы, фишинговых страниц и ресурсов с вредоносным ПО.

За первый квартал 2024 года система успешно заблокировала более 10 миллионов попыток перехода на нежелательные ресурсы. Новые модели ИИ постоянно обновляют базу, включающую более 2 миллионов сайтов.

Решение «Безопасный интернет» теперь интегрировано в тариф MTS Джуниор и предоставляется абонентам бесплатно. Защита активируется на уровне сети, что избавляет родителей от необходимости устанавливать дополнительные приложения или настраивать фильтры вручную на устройстве ребенка.

MTSИскусственный ИнтеллектКибербезопасностьИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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