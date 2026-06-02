В России обеспечат доступ к интернету даже во время ограничений

·57·Технологии
В России обеспечат доступ к интернету даже во время ограничений
Аудиоверсия

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Федеральной службе безопасности (ФСБ) обеспечить гражданам стабильный и бесперебойный доступ к интернету. Указание должно выполняться даже в периоды введения ограничений в сети. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, основное внимание будет уделено работе критически важных цифровых сервисов. В первую очередь должна быть обеспечена неприкосновенность систем здравоохранения, портала государственных услуг и финансовой инфраструктуры, включая платежные системы.

Данные сервисы должны сохранять свою работоспособность при любых ограничительных мерах. Эти меры рассматриваются как часть стратегии по поддержанию стабильности цифровой экономики и социальной сферы.

Исполнение поручения возложено на председателя правительства Михаила Мишустина и директора ФСБ Александра Бортникова. Ответственные лица должны представить отчет о проделанной работе до 1 июля текущего года.

РоссияИнтернетФСБЦифровые ТехнологииБезопасность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram