В России обеспечат доступ к интернету даже во время ограничений

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Федеральной службе безопасности (ФСБ) обеспечить гражданам стабильный и бесперебойный доступ к интернету. Указание должно выполняться даже в периоды введения ограничений в сети. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, основное внимание будет уделено работе критически важных цифровых сервисов. В первую очередь должна быть обеспечена неприкосновенность систем здравоохранения, портала государственных услуг и финансовой инфраструктуры, включая платежные системы.

Данные сервисы должны сохранять свою работоспособность при любых ограничительных мерах. Эти меры рассматриваются как часть стратегии по поддержанию стабильности цифровой экономики и социальной сферы.

Исполнение поручения возложено на председателя правительства Михаила Мишустина и директора ФСБ Александра Бортникова. Ответственные лица должны представить отчет о проделанной работе до 1 июля текущего года.