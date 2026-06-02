Россия планирует произвести 500 новых самолетов за 10 лет

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха оценил потребность российских авиакомпаний в новых самолетах в ближайшие 10–12 лет примерно в 500 единиц. Этот план предусматривает переход на отечественную технику в рамках импортозамещения на фоне постепенного вывода из эксплуатации иностранных лайнеров, таких как Boeing и Airbus. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По словам Бадехи, контракты на первую партию самолетов гражданской авиации уже подписаны, и они находятся в процессе производства. Основные параметры по следующим партиям согласованы, и теперь компании необходимо закрепить эти договоренности официальными контрактами. Завершение инвестиционной программы позволит реализовать производство в таком объеме.

По данным представителей Минпромторга России, для запуска второй партии отечественных самолетов потребуется более 3 триллионов рублей. Ожидается, что после рассмотрения предложений, представленных правительству, будет утверждена новая комплексная программа развития авиационной отрасли.

Среди запланированных поставок — 90 самолетов MS-21 для «Аэрофлота», 100 самолетов Tu-214 для авиакомпании S7, 20 самолетов Il-114-300 для «Авроры», а также не менее 100 импортозамещенных самолетов SJ-100. В ОАК выражают уверенность, что эти потребности будут подтверждены твердыми заказами со стороны авиакомпаний.