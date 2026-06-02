Россия планирует произвести 500 новых самолетов за 10 лет

·103·Технологии
Россия планирует произвести 500 новых самолетов за 10 лет
Аудиоверсия

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха оценил потребность российских авиакомпаний в новых самолетах в ближайшие 10–12 лет примерно в 500 единиц. Этот план предусматривает переход на отечественную технику в рамках импортозамещения на фоне постепенного вывода из эксплуатации иностранных лайнеров, таких как Boeing и Airbus. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По словам Бадехи, контракты на первую партию самолетов гражданской авиации уже подписаны, и они находятся в процессе производства. Основные параметры по следующим партиям согласованы, и теперь компании необходимо закрепить эти договоренности официальными контрактами. Завершение инвестиционной программы позволит реализовать производство в таком объеме.

По данным представителей Минпромторга России, для запуска второй партии отечественных самолетов потребуется более 3 триллионов рублей. Ожидается, что после рассмотрения предложений, представленных правительству, будет утверждена новая комплексная программа развития авиационной отрасли.

Среди запланированных поставок — 90 самолетов MS-21 для «Аэрофлота», 100 самолетов Tu-214 для авиакомпании S7, 20 самолетов Il-114-300 для «Авроры», а также не менее 100 импортозамещенных самолетов SJ-100. В ОАК выражают уверенность, что эти потребности будут подтверждены твердыми заказами со стороны авиакомпаний.

АвиацияРоссияОАКСамолетТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джамес Вебб обнаружил метан на планете в 335 световых годах от ЗемлиСегодня, 12:51Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram