Технологии будущего: Samsung впервые представила память ХБМ5

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Технологии будущего: Samsung впервые представила память ХБМ5
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Компания Samsung представила первый в мире стандарт памяти ХБМ5 на международной компьютерной выставке Компутекс Таипеи 2026. Эта технология хранения данных восьмого поколения разработана для удовлетворения будущих потребностей в высокопроизводительных вычислениях и обучении моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ожидается, что память ХБМ5 выйдет на рынок в период с 2029 по 2031 год. В процессе производства будут использованы самые передовые технологии: предполагается, что она будет основана на комбинации 2-нм базового кристалла и 1-нм ДРАМ-чипов. Это значительно повысит энергоэффективность устройства.

В вопросе отвода тепла Samsung применяет принципиально новый подход. Для решения проблемы сверхвысокого энергопотребления стандарта ХБМ5 будет использоваться технология иммерсионного охлаждения. При этом методе кристалл и весь корпус погружаются непосредственно в специальную охлаждающую жидкость.

Что касается показателей производительности, ожидается, что стандарт ХБМ5 перейдет на 4096-битный интерфейс ввода-вывода (И/О), что вдвое больше, чем у ХБМ4. В качестве стандарта будет выбрана 16-слойная (16-Хи) архитектура, а пропускная способность каждого стека, по прогнозам, вырастет до 4 ТБ/с.

SamsungHBM5ТехнологииИскусственный ИнтеллектComputex
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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