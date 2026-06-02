Первая в мире частная космическая станция: определен первый астронавт для полета на Хавен-1

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Чусе Франке объявил о соглашении Франции с американской компанией Васт. Согласно ему, в 2027 году двое французских астронавтов отправятся в космос. Легендарный астронавт Тома Песке назначен командиром частной миссии на Международную космическую станцию. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В то же время резервный астронавт ЕКА Арно Прост примет участие в первом пилотируемом полете на Хавен-1, первую в мире коммерческую космическую станцию, в качестве инженера-испытателя. Ожидается, что этот шаг откроет новую главу в истории частных космических исследований.

Опытный Тома Песке, дважды летавший в космос, может стать первым астронавтом, возглавившим подобную миссию, не являясь сотрудником NASA. Компания Васт планирует вывести станцию Хавен-1 на орбиту в 2027 году, она станет первой коммерческой платформой в космосе.

Ранее компания Васт успешно завершила демонстрационную миссию Хавен Демо. В ходе этого испытания была подтверждена возможность безопасного схода аппарата с орбиты, что является одним из важнейших этапов для обеспечения безопасности будущей станции Хавен-1.