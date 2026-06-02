Первая в мире частная космическая станция: определен первый астронавт для полета на Хавен-1

·39·Технологии
Первая в мире частная космическая станция: определен первый астронавт для полета на Хавен-1
Аудиоверсия

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Чусе Франке объявил о соглашении Франции с американской компанией Васт. Согласно ему, в 2027 году двое французских астронавтов отправятся в космос. Легендарный астронавт Тома Песке назначен командиром частной миссии на Международную космическую станцию. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В то же время резервный астронавт ЕКА Арно Прост примет участие в первом пилотируемом полете на Хавен-1, первую в мире коммерческую космическую станцию, в качестве инженера-испытателя. Ожидается, что этот шаг откроет новую главу в истории частных космических исследований.

Опытный Тома Песке, дважды летавший в космос, может стать первым астронавтом, возглавившим подобную миссию, не являясь сотрудником NASA. Компания Васт планирует вывести станцию Хавен-1 на орбиту в 2027 году, она станет первой коммерческой платформой в космосе.

Ранее компания Васт успешно завершила демонстрационную миссию Хавен Демо. В ходе этого испытания была подтверждена возможность безопасного схода аппарата с орбиты, что является одним из важнейших этапов для обеспечения безопасности будущей станции Хавен-1.

VastHaven-1КосмосАстронавтТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram