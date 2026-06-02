Xiaomi запустила сервис вакуумной цифровой очистки кондиционеров

Компания Xiaomi объявила о значительных результатах работы сервиса вакуумной цифровой очистки кондиционеров, предоставляемого через сервисные центры Mi Home. За шесть месяцев с момента запуска услуги ею воспользовались более миллиона домохозяйств. В настоящее время сеть обслуживания охватывает 31 административный регион страны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным компании, уровень удовлетворенности клиентов очень высок — более 99 процентов пользователей полностью довольны оказанной услугой. Параллельно Xiaomi активно развивает систему подготовки специалистов. В рамках онлайн- и офлайн-курсов было обучено более 100 000 монтажников, что способствует повышению качества установки и обслуживания оборудования.

Особенность сервиса заключается в цифровом контроле процесса вакуумной очистки с помощью интеллектуальных устройств. Система фиксирует параметры очистки и минимизирует влияние человеческого фактора. Ошибки, допускаемые при традиционных методах, могли снизить эффективность климатической техники.

Специалисты Xiaomi отмечают, что неправильно выполненная вакуумная очистка ухудшает процессы охлаждения и обогрева, а также сокращает срок службы оборудования. Новый сервис формирует отчет по каждому этапу, обеспечивая прозрачность процесса и возможность проверки результатов.

Напомним, ранее Xiaomi представила для глобального рынка новый умный кондиционер под названием Mijia Air Кондитионер ГентлеАир. Компания уделяет особое внимание не только производству современных устройств, но и их высокотехнологичному обслуживанию.