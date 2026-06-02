Ограничения VPN в России препятствуют работе программистов

·41·Технологии
Ограничения VPN в России препятствуют работе программистов
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Ограничение ВПН-трафика в России начало создавать серьезные трудности для ИТ-компаний, работающих с открытым исходным кодом и международными платформами. По словам представителей отрасли, проблемы затрагивают не только отдельные сервисы, но и всю инфраструктуру разработки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время наблюдаются перебои в работе репозиториев кода, открытых библиотек, облачных сред и систем управления версиями, которые разработчики используют в своей повседневной деятельности. Из-за ограничений участились разрывы соединений, снижение скорости загрузки данных и ошибки при синхронизации кода.

В результате процессы, которые раньше выполнялись автоматически за несколько минут, теперь занимают часы и требуют ручного вмешательства специалистов. Особенно сильно страдают компании, чьи продукты на 50–90 процентов основаны на опен сурке решениях.

Эксперты также предупреждают о рисках в сфере информационной безопасности. Во многих организациях VPN используется не только для доступа к внешним сервисам, но и для безопасного подключения сотрудников к корпоративной инфраструктуре. Сбои в таких каналах усложняют удаленную работу и увеличивают нагрузку на ИТ-службы.

РоссияVPNIT-технологииOpen SourceПрограммирование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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