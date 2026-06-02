Революционная новинка от Ноктуа и Карбике: термопрокладки, улучшающиеся со временем

Известный производитель систем охлаждения Ноктуа объявил о долгосрочном партнерстве с американской компанией Карбике, специализирующейся на термоинтерфейсах на основе вертикально ориентированных углеродных нанотрубок. В рамках этого соглашения Ноктуа станет эксклюзивным розничным дистрибьютором продукции Карбике для рынка самостоятельной сборки ПК. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Первым продуктом сотрудничества станет термопрокладка Ноктуа НТ-КП1АМ5/4, предназначенная для процессоров AMD Ryzen с сокетами АМ5 и АМ4. Презентация новинки широкой публике запланирована на выставке Компутекс 2026, которая пройдет в Тайбэе со 2 по 6 июня 2026 года.

В отличие от традиционных термопаст, это решение использует массивы углеродных нанотрубок, расположенные между двумя слоями полимерного покрытия. Разработчики утверждают, что такая конструкция обеспечивает высокую теплопроводность, идеально адаптируется к процессорам и снижает риск смещения термоинтерфейса при установке.

Ключевая особенность новой технологии заключается в том, что характеристики прокладки не ухудшаются со временем из-за высыхания или растрескивания. Напротив, после многочисленных циклов нагрева и охлаждения контакт между поверхностями только улучшается. Углеродные нанотрубки постепенно адаптируются к микроструктуре поверхности, повышая скорость теплопередачи.

Ноктуа позиционирует продукт НТ-КП1АМ5/4 как идеальную альтернативу для пользователей, которые не хотят периодически обновлять термоинтерфейс. Ожидается, что продажи начнутся в сентябре 2026 года, однако цена новинки пока не разглашается.