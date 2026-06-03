Экс-сотрудники Голдман и Meta создали голосовой ИИ для развивающихся рынков

Поддержка клиентов и сервисные услуги сегодня являются одним из самых горячих направлений в сфере голосового искусственного интеллекта (ИИ). Однако создание продукта, который звучит естественно и отвечает без заметных задержек, на некоторых рынках — весьма сложная задача. Многие крупные компании разрабатывали свои системы, не учитывая особенности Африки и Ближнего Востока. Чтобы восполнить этот пробел, стартап АетексАИ, основанный в прошлом году, привлек $3 млн пре-сид инвестиций под руководством 4ДКс Вентурес. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Вместо использования готовых решений вроде Вапи и ЛивеКит, компания с нуля создала собственную малую модель и слой оркестрации для обработки местных диалектов английского, французского и арабского языков. Основатели стартапа Мариам Диалло (экс-сотрудник Goldman Sachs) и Айоолува Одемуива (экс-инженер Meta) поставили цель решить проблему высокой задержки (латенкй) в автоматизированных звонках на развивающихся рынках. Для этого они отказались от крупных моделей, размещенных за рубежом, в пользу локальных малых моделей.

АетексАИ разработала серию моделей Кора с числом параметров от 300 млн до 1,7 млрд. Этот показатель значительно меньше, чем у больших языковых моделей (LLM), что и обеспечивает высокую скорость. Для обучения моделей стартап сотрудничал с колл-центрами и даже отправлял жесткие диски на радиостанции по всей Африке для сбора аудиоданных. Кроме того, была создана сеть студентов для корректного произношения местных имен и разметки данных.

В настоящее время стартап успешно обрабатывает более 17 000 звонков в день. Компания запустила платформу для тестирования своих технологий предприятиями, а также инструменты API и SDK для разработчиков. АетексАИ не только предоставляет технологии, но и проводит мастер-классы и демонстрации, помогая клиентам определить лучшие способы автоматизации.