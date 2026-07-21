Лионель Месси впервые прокомментировал поражение в финале ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими эмоциями после болезненного поражения от Испании в финале ЧМ-2026. Легендарный нападающий обратился к болельщикам через социальные сети, признавшись, что упущенная возможность стать двукратным чемпионом мира подряд стала для него тяжелым ударом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В решающем матче, который прошел на стадионе «Метлайф», Аргентина уступила Испании в дополнительное время. 39-летний Месси на своей странице в Instagram подчеркнул, что потребуется много времени, чтобы залечить рану, нанесенную этим поражением. Несмотря на это, он не скрыл, что гордится достижениями своей команды и показанной игрой за последние четыре года.

«Эту рану будет трудно залечить»

Звезда «Интер Майами», установивший исторический рекорд участием в своем шестом чемпионате мира, отложил личную печаль в сторону и поблагодарил болельщиков, приехавших в Северную Америку. На протяжении всего турнира сплоченность между «Альбиселесте» и их преданными фанатами служила главной силой команды.

«Боль очень сильна, и потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я сохраню все хорошие воспоминания. Мы боролись до конца, меняли ход игр и чувствовали поддержку всей страны. Именно это единство и наш труд снова вывели нас в число сильнейших команд мира», — написал Лионель Месси.

По словам капитана, сегодня трудно в полной мере осознать и оценить достигнутый результат, однако тот факт, что сборная Аргентины дважды подряд вышла в финал чемпионата мира, уже является большим успехом. Он добавил, что гордится тем, что смог вновь объединить свой народ.

В завершение обращения Лионель Месси проявил уважение к сопернику. «От всего сердца благодарю за все поздравления и сообщения. Также поздравляю сборную Испании с чемпионством», — заключил аргентинский футболист.

Напомним, что этот турнир, как ожидается, станет последним крупным соревнованием в карьере Месси. Его искренние слова после финала вызвали большой резонанс среди мирового футбольного сообщества и болельщиков.