OpenAI опасается моделей ИИ с открытым исходным кодом: новые споры в США

·51·Технологии
OpenAI опасается моделей ИИ с открытым исходным кодом: новые споры в США

Компания OpenAI, лидер в мире искусственного интеллекта (AI), выражает серьезную обеспокоенность стремительным развитием моделей с открытыми весами (опен-веигхт). После того как модель Кими К3, представленная китайской лабораторией Муншот, была признана крупнейшей среди систем с открытым кодом, в США разгорелись жаркие дискуссии об экономических аспектах и вопросах безопасности этих технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Руководитель по стратегическому будущему OpenAI Дин У. Болл отметил, что модели с открытыми весами могут снизить инвестиционную привлекательность крупных лабораторий. Он даже призвал правительство США усилить меры регулирования в отношении новых моделей и посеять сомнения вокруг них. Однако такая жесткая позиция вызвала возражения со стороны представителей технологического мира, таких как Ян Лекун и Мартин Касадо. По их мнению, открытое программное обеспечение ускоряет инновации и может развиваться параллельно с проприетарными проектами.

Экономические интересы и рыночная конкуренция

Согласно анализу издания TechCrunch, модели с открытыми весами предлагают предприятиям и независимым инфраструктурам более дешевые решения, чем услуги гигантов вроде OpenAI или Anthropic. Если пользователи начнут тратить больше средств вне закрытых лабораторий, это приведет к тому, что многомиллиардные инвестиции крупных компаний в обучение моделей не окупятся.

Один из основателей Сноркел AI Брэден Хэнкок подчеркнул, что мощные модели с открытым исходным кодом снижают рыночные цены. Хотя это выгодно для пользователей, это значительно сокращает маржу прибыли таких компаний, как OpenAI. Тем не менее, популяризация искусственного интеллекта не остановится, а наоборот, будет распространяться еще шире.

Безопасность и политическое давление

Как сообщает издание Аксиос, новая администрация США по требованию крупных лабораторий рассматривает вопрос о запрете Кими К3 и других передовых китайских моделей. Основными причинами называются:

  • защита данных пользователей США от китайского правительства;
  • вероятность того, что модели адаптированы под китайскую идеологию и интересы;
  • отсутствие в китайских моделях защитных ограничений (гуардраилс), установленных правительством США.
Интересно, что строгие ограничения безопасности в моделях США иногда вредят самим американским компаниям. По словам советника Дональда Трампа Дэвида Сакса, некоторые компании обращаются именно к китайским системам ИИ для выполнения задач, в которых им отказали модели США при устранении уязвимостей в кибербезопасности.

Пока Министерство торговли США заявило, что не будет принимать поспешных мер по запрету китайских моделей. Однако борьба OpenAI и других крупных игроков против систем с открытым кодом может нарушить баланс между свободой в технологическом мире и коммерческими интересами. Для пользователей из Узбекистана этот процесс также важен, так как модели с открытыми весами позволяют локализовать искусственный интеллект и внедрять его по более доступным ценам.

OpenAIИскусственный ИнтеллектKimi K3ТехнологииСША
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30Революция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машинойРеволюция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машинойСегодня, 22:26OpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллектаOpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллектаСегодня, 21:57Анонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и PocoАнонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и PocoСегодня, 21:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения