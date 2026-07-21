OpenAI опасается моделей ИИ с открытым исходным кодом: новые споры в США
Компания OpenAI, лидер в мире искусственного интеллекта (AI), выражает серьезную обеспокоенность стремительным развитием моделей с открытыми весами (опен-веигхт). После того как модель Кими К3, представленная китайской лабораторией Муншот, была признана крупнейшей среди систем с открытым кодом, в США разгорелись жаркие дискуссии об экономических аспектах и вопросах безопасности этих технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
Руководитель по стратегическому будущему OpenAI Дин У. Болл отметил, что модели с открытыми весами могут снизить инвестиционную привлекательность крупных лабораторий. Он даже призвал правительство США усилить меры регулирования в отношении новых моделей и посеять сомнения вокруг них. Однако такая жесткая позиция вызвала возражения со стороны представителей технологического мира, таких как Ян Лекун и Мартин Касадо. По их мнению, открытое программное обеспечение ускоряет инновации и может развиваться параллельно с проприетарными проектами.
Экономические интересы и рыночная конкуренцияСогласно анализу издания TechCrunch, модели с открытыми весами предлагают предприятиям и независимым инфраструктурам более дешевые решения, чем услуги гигантов вроде OpenAI или Anthropic. Если пользователи начнут тратить больше средств вне закрытых лабораторий, это приведет к тому, что многомиллиардные инвестиции крупных компаний в обучение моделей не окупятся.
Один из основателей Сноркел AI Брэден Хэнкок подчеркнул, что мощные модели с открытым исходным кодом снижают рыночные цены. Хотя это выгодно для пользователей, это значительно сокращает маржу прибыли таких компаний, как OpenAI. Тем не менее, популяризация искусственного интеллекта не остановится, а наоборот, будет распространяться еще шире.
Безопасность и политическое давлениеКак сообщает издание Аксиос, новая администрация США по требованию крупных лабораторий рассматривает вопрос о запрете Кими К3 и других передовых китайских моделей. Основными причинами называются:
- защита данных пользователей США от китайского правительства;
- вероятность того, что модели адаптированы под китайскую идеологию и интересы;
- отсутствие в китайских моделях защитных ограничений (гуардраилс), установленных правительством США.
Пока Министерство торговли США заявило, что не будет принимать поспешных мер по запрету китайских моделей. Однако борьба OpenAI и других крупных игроков против систем с открытым кодом может нарушить баланс между свободой в технологическом мире и коммерческими интересами. Для пользователей из Узбекистана этот процесс также важен, так как модели с открытыми весами позволяют локализовать искусственный интеллект и внедрять его по более доступным ценам.
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