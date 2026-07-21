OpenAI опасается моделей ИИ с открытым исходным кодом: новые споры в США

Компания OpenAI, лидер в мире искусственного интеллекта (AI), выражает серьезную обеспокоенность стремительным развитием моделей с открытыми весами (опен-веигхт). После того как модель Кими К3, представленная китайской лабораторией Муншот, была признана крупнейшей среди систем с открытым кодом, в США разгорелись жаркие дискуссии об экономических аспектах и вопросах безопасности этих технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Руководитель по стратегическому будущему OpenAI Дин У. Болл отметил, что модели с открытыми весами могут снизить инвестиционную привлекательность крупных лабораторий. Он даже призвал правительство США усилить меры регулирования в отношении новых моделей и посеять сомнения вокруг них. Однако такая жесткая позиция вызвала возражения со стороны представителей технологического мира, таких как Ян Лекун и Мартин Касадо. По их мнению, открытое программное обеспечение ускоряет инновации и может развиваться параллельно с проприетарными проектами.

Экономические интересы и рыночная конкуренция

Согласно анализу издания TechCrunch, модели с открытыми весами предлагают предприятиям и независимым инфраструктурам более дешевые решения, чем услуги гигантов вроде OpenAI или Anthropic. Если пользователи начнут тратить больше средств вне закрытых лабораторий, это приведет к тому, что многомиллиардные инвестиции крупных компаний в обучение моделей не окупятся.

Один из основателей Сноркел AI Брэден Хэнкок подчеркнул, что мощные модели с открытым исходным кодом снижают рыночные цены. Хотя это выгодно для пользователей, это значительно сокращает маржу прибыли таких компаний, как OpenAI. Тем не менее, популяризация искусственного интеллекта не остановится, а наоборот, будет распространяться еще шире.

Безопасность и политическое давление

Как сообщает издание Аксиос, новая администрация США по требованию крупных лабораторий рассматривает вопрос о запрете Кими К3 и других передовых китайских моделей. Основными причинами называются:

защита данных пользователей США от китайского правительства;

вероятность того, что модели адаптированы под китайскую идеологию и интересы;

отсутствие в китайских моделях защитных ограничений (гуардраилс), установленных правительством США.

Интересно, что строгие ограничения безопасности в моделях США иногда вредят самим американским компаниям. По словам советника Дональда Трампа Дэвида Сакса, некоторые компании обращаются именно к китайским системам ИИ для выполнения задач, в которых им отказали модели США при устранении уязвимостей в кибербезопасности.

Пока Министерство торговли США заявило, что не будет принимать поспешных мер по запрету китайских моделей. Однако борьба OpenAI и других крупных игроков против систем с открытым кодом может нарушить баланс между свободой в технологическом мире и коммерческими интересами. Для пользователей из Узбекистана этот процесс также важен, так как модели с открытыми весами позволяют локализовать искусственный интеллект и внедрять его по более доступным ценам.