В мире авиации зафиксирована новая веха технологического совершенства. Двигатели ГЭнкс-1Б, разработанные компанией ГЭ Аероспаке, с момента ввода в эксплуатацию достигли общего налета в 50 миллионов часов. Этот показатель признан самым быстрым результатом в истории двигателей для коммерческих широкофюзеляжных самолетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Двигатели ГЭнкс-1Б в основном устанавливаются на самолеты Boeing 787 Дреамлинер и в настоящее время эксплуатируются более чем 50 авиакомпаниями по всему миру. По данным иксбт.ком, двигатели этого типа совершают в среднем более 600 тысяч часов налета в месяц. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к данной технологии в авиационной отрасли.

Непревзойденная надежность и технические показатели

Наиболее примечательным аспектом отчета, представленного ГЭ Аероспаке, является показатель надежности двигателя. Сообщается, что надежность вылета (диспатч релиабилитй) составляет 99,98%. Это означает, что практически все запланированные рейсы были выполнены без каких-либо технических задержек, связанных с двигателем.

Семейство ГЭнкс используется не только на Boeing 787 Дреамлинер, но и на самолетах Boeing 747-8. Версия ГЭнкс-2Б, находящаяся в эксплуатации с 2011 года, накопила 24 миллиона часов налета. В общей сложности все двигатели серии успешно завершили 75 миллионов часов работы и около 12 миллионов циклов взлета-посадки.

В течение последнего десятилетия инженеры ГЭ Аероспаке неустанно работали над повышением долговечности двигателя. Благодаря модернизации лопаток турбины высокого давления и покрытий камеры сгорания, срок службы двигателя до технического обслуживания в сложных климатических условиях был увеличен более чем в два раза.

Позиции на авиационном рынке

Серия ГЭнкс стала самым быстро продаваемым двигателем для широкофюзеляжных самолетов в истории ГЭ Аероспаке. На сегодняшний день компания поставила более 3 000 таких агрегатов. Этот показатель растет параллельно с планами Boeing по увеличению объемов производства самолетов 787 Дреамлинер.

Самолеты Boeing 787 Дреамлинер занимают важное место и на авиационном рынке Узбекистана. Эффективность и безопасность этих самолетов в парке национального авиаперевозчика обеспечиваются именно такими высокотехнологичными двигателями. Увеличивая объемы поставок, ГЭ Аероспаке стремится еще больше укрепить свои позиции в глобальной авиационной логистике.