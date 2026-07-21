Унаи Эмери зовет бывшего подопечного в Англию: Астон Вилла и Милан близки к сделке

Команда Астон Вилла, укрепляющая свои позиции в Английской Премьер-лиге, продолжает усиливать состав. Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери намерен пригласить в команду хорошо знакомого ему защитника. Речь идет об эквадорце Первисе Эступиньяне, выступающем за Милан. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Туттоспорт, переговоры между сторонами вступили в решающую фазу. Унаи Эмери и Эступиньян ранее успешно сотрудничали в испанском клубе Вильярреал. Тренер высоко оценивает возможности эквадорского футболиста и хочет видеть его в составе Астон Виллы, которая борется за путевку в Лигу чемпионов.

Почему Милан продает своего основного защитника?

Руководство итальянского гранда Милан стремится восстановить финансовый баланс с помощью этого трансфера. В летнее трансферное окно клуб потратил более 100 миллионов евро на таких игроков, как Гонсалу Рамуш и Марио Хила. Теперь клуб вынужден продавать некоторых игроков, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Согласно информации, Милан планирует выручить от трансфера Эступиньяна от 15 до 18 миллионов евро. Для Астон Виллы эта сумма не является проблемой, так как клуб недавно заработал 117 миллионов фунтов стерлингов на трансфере Моргана Роджерса. Бирмингемцы намерены направить часть этих средств на укрепление линии обороны.

Астон Вилла не ограничивается только защитой. Команда уже обновила свой трансферный рекорд, купив звезду швейцарского футбола Йохана Манзамби у клуба Фрайбург. Унаи Эмери стремится сделать команду конкурентоспособной как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене.

Другие изменения в составе Милана

Новый главный тренер Милана Рубен Аморим также работает над оптимизацией состава. Помимо Эступиньяна, команду может покинуть игрок сборной США Юнус Муса. К нему проявляет интерес английский клуб Лидс Юнайтед, а сумма трансфера оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Также, в то время как Милан пытается сохранить молодых талантов, таких как Кристиан Комотто и Франческо Камарда, клуб рассматривает предложения по таким игрокам, как Филиппо Терраччано и Уоррен Бондо. В борьбу за Бондо включились немецкий Штутгарт и итальянский Удинезе.

Для футбольных болельщиков эти трансферы в Премьер-лиге интересны, поскольку в последние годы Астон Вилла вышла на уровень, позволяющий оказывать серьезное сопротивление командам из «большой шестерки». Эти тактические ходы Эмери свидетельствуют об амбициях команды в следующем сезоне.