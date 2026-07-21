Социальная сеть Кс полностью переработала приложение для пользователей Android

·51·Технологии
Социальная сеть Кс полностью переработала приложение для пользователей Android

Социальная сеть Кс, принадлежащая Илону Маску, полностью обновила свое приложение для платформы Android. После масштабного инженерного проекта, длившегося около года, компания представила совершенно новую версию приложения. Это изменение направлено на устранение технических проблем, с которыми пользователи Android сталкивались годами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новое приложение не было построено на старом коде, а было написано с нуля на базе современных технологий Котлин и Джетпак Компосе. Это оценивается как один из крупнейших инженерных проектов в истории социальной сети. Предыдущая версия была значительно медленнее приложения для iOS и содержала множество ошибок, что вызывало обоснованные претензии пользователей.

Скорость и стабильность: основные изменения

Никита Бир, руководитель отдела продуктов компании, отметил, что новая версия превосходит старое приложение во всех аспектах. Согласно сообщению Кс, теперь прокрутка страниц, загрузка данных и система уведомлений работают намного быстрее и плавнее. Ожидается, что эти изменения повысят привлекательность платформы, особенно на глобальных рынках, где преобладают устройства на Android.

В прошлом году в приложении Кс наблюдались серьезные ошибки, пользователи даже сталкивались с трудностями при открытии постов по ссылкам. Новая архитектура не только решает текущие проблемы, но и позволяет внедрять новые функции «со скоростью молнии» в будущем. Это важный шаг в развитии концепции «приложения для всего» (еверйтинг апп) платформы Кс.

Планы на ближайшее будущее

Хотя приложение значительно улучшилось, разработчики признают, что еще есть над чем работать. В настоящее время команда трудится над следующими направлениями:

  • Дальнейшая оптимизация производительности на старых устройствах Android;
  • Полная адаптация функции Спакес для живых аудиочатов;
  • Добавление нового видеоредактора и функции видеореакций;
  • Внедрение системы Каштагс (финансовые теги) и пользовательских лент (кустом тимелинес).
В августе прошлого года руководство Кс объявило о создании «команды мечты» из сильнейших программистов для кардинального изменения приложения для Android. Тот факт, что в октябре количество скачиваний на платформе Android достигло рекордного уровня, показал, насколько приоритетным является этот проект для компании.

В настоящее время обновленное приложение доступно в магазине Google Play Сторе. Текущие пользователи могут воспользоваться всеми преимуществами, просто обновив свое приложение. Команда Кс ставит целью в ближайшие месяцы полностью уравнять функциональность версии для Android с версией для iOS.

XElon MuskAndroidПриложениеТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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