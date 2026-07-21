Роналдо Назарио усомнился в участии Криштиану Роналду в чемпионате мира 2030 года

Косвенный диалог между двумя легендами футбольного мира привлек внимание болельщиков. Легендарный бразильский нападающий Роналдо Назарио поделился своими мыслями о будущем лидера сборной Португалии Криштиану Роналду. По его мнению, время берет свое, и 39-летнему форварду становится все труднее выступать на международных турнирах высокого уровня. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно сообщению Goal.com, в интервью телеканалу ESPN бразилец Роналдо, известный по прозвищу «Зубастик», затронул физическое состояние своего современника и таких звезд, как Неймар. Он подчеркнул, что в карьере профессионального спортсмена наступает момент, когда тело решает всё, и этот процесс невозможно остановить.

Борьба между телом и разумом

Основываясь на собственном опыте, Роналдо Назарио объяснил проблемы, связанные с травмами и возрастом. «Обычно тело подает вам сигнал, что вы больше не можете справляться с нагрузками. Думаю, и Криштиану, и Неймар достигли той точки, когда им нужно прийти к согласию со своим организмом. Победить в борьбе с телом очень сложно», — говорит двукратный чемпион мира.

По мнению бывшего бразильского футболиста, существует большая разница между чемпионатом Саудовской Аравии и такими крупными турнирами, как чемпионат мира. Хотя Криштиану Роналду сейчас демонстрирует результативную игру в составе «Аль-Насра», интенсивность на международной арене требует совершенно иного уровня.

Цели на 2030 год и реальные возможности

«Возможно, он все еще способен играть на уровне чемпионата Саудовской Аравии, но когда речь заходит о чемпионате мира, сделать это гораздо сложнее. Уровень и требования там намного выше», — добавил Роналдо Назарио. Эти слова особенно актуальны на фоне слухов о желании Криштиану Роналду принять участие в мундиалях 2026 и даже 2030 годов.

Как известно, бразилец Роналдо был вынужден рано завершить карьеру из-за тяжелых травм колена. По его словам, несмотря на безграничную любовь к футболу, в конечном итоге тело принимает решение за нас. Он объяснил, что, хотя его разум все еще хочет действовать на поле, тело больше не позволяет этого делать.

Сегодня Криштиану Роналду продолжает бить рекорды в составе «Аль-Насра». Однако в 2030 году ему исполнится 45 лет. В футбольном сообществе ведутся жаркие споры о том, сможет ли он в таком возрасте помочь национальной сборной. Предупреждение Роналдо Назарио — это напоминание о том, что, какими бы сильными ни были современная медицина и дисциплина, законы природы берут верх.