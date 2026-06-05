Apple добавила первого ИИ-агента на платформу Мессагес фор Бусинесс

·109·Технологии
Apple добавила первого ИИ-агента на платформу Мессагес фор Бусинесс

Стартап Поке, сделавший использование агентов искусственного интеллекта таким же простым, как отправка обычного СМС, стал первым ИИ-агентом, получившим разрешение на работу на платформе Apple Мессагес фор Бусинесс. До этого платформа была доступна только для партнерских бизнесов, таких как авиакомпании, отели и крупные розничные сети. Теперь Apple начала открывать свою экосистему и для агентов искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Запущенный в марте Поке предназначен для обычных пользователей, которые не хотят работать со сложными командными строками или системами вроде ОпенКлав. Он выполняет такие задачи, как ежедневное планирование, управление календарем, отслеживание показателей здоровья, контроль умного дома и редактирование фотографий через текстовые сообщения. По данным TechCrunch, сервис уже обменялся более чем 100 миллионами сообщений через СМС, Telegram и WhatsApp.

Выход проекта Поке на платформу Apple произошел накануне ожидаемой конференции Ворлдвиде Девелоперс Конференке (ВВДК). На этом мероприятии Apple, как ожидается, представит новую версию Siri, обогащенную искусственным интеллектом, и другие ИИ-инструменты. Через Мессагес фор Бусинесс пользователи могут связываться с компаниями в интерфейсе iMessage и пользоваться различными услугами без необходимости звонить.

По словам одного из основателей калифорнийского стартапа Те Интерактион Компанй Марвина фон Хагена, компания платит Apple за каждого пользователя. По его мнению, Apple превращает это направление в прибыльную бизнес-модель. Чтобы получить разрешение Apple, стартапу пришлось четко указать, что он является ИИ-агентом, и доказать способность предоставлять помощь живого оператора при необходимости.

ApplePokeИскусственный ИнтеллектiMessageТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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