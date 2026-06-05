Meta строит палаточные дата-центры в стиле Tesla для искусственного интеллекта

·69·Технологии
Meta строит палаточные дата-центры в стиле Tesla для искусственного интеллекта

Гонка искусственного интеллекта вышла на неожиданный этап: компания Meta начала использовать специальные палатки при строительстве дата-центров, опираясь на опыт Tesla и xAI. Согласно данным, выявленным основателем Клеанвиев Майклом Томасом, компания возвела шесть гигантских палаток — «сооружений быстрого развертывания» — в Нью-Олбани, штат Огайо. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Эта стратегия позволяет сократить время строительства вдвое. Марк Цукерберг в прошлогоднем интервью упоминал план размещения многогигаваттных дата-центров в устойчивых к погодным условиям палатках. Спутниковые снимки и местные разрешения подтверждают, что Meta в короткие сроки завершила строительство пяти крупных объектов площадью по 125 000 квадратных футов каждый.

Такой подход напоминает решение Tesla построить палатки на территории завода во Фримонте для ускорения производства Модел 3. Для обеспечения проекта Meta энергией используются модульные газовые турбины, подобные тем, что применяет xAI. Внутри этих палаток будут установлены высокопроизводительные чипы стоимостью в миллиарды долларов.

В настоящее время Meta сталкивается с трудностями при предоставлении своих моделей искусственного интеллекта разработчикам. По данным Те Валл Стрит Джурнал, несмотря на готовность модели Мусе Спарк, в системах API наблюдаются задержки. Компания планирует потратить до 145 миллиардов долларов на дата-центры, а использование палаток позволяет немного сэкономить расходы.

MetaИскусственный ИнтеллектTeslaДата-ЦентрТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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