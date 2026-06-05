«Почта России» возобновила доставку посылок из США

«Почта России» впервые с 2022 года возобновила доставку посылок и писем из США в Россию. Данное направление, приостановленное из-за санкций, теперь осуществляется в виде транзита через третьи страны. По сообщению компании, первая партия отправлений из США уже прибыла по назначению. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пояснил логистический оператор, восстановление импорта позволит расширить географию доставки по всей стране. Ранее такие отправления частично осуществлялись через экспресс-перевозчиков, однако их сеть приема в США была ограничена. Теперь обеспечена стабильная доставка на основе существующих логистических схем.

Направление в США по-прежнему имеет важное значение для клиентов: до введения ограничений объем почтового импорта из этой страны превышал 50 тонн в месяц. Российские пользователи чаще всего заказывают технику, биологически активные добавки (БАД), одежду и обувь.

Тем не менее, вопрос отслеживания (трекинга) отправлений несколько усложнился. С начала мая 2024 года «Почта России» сократила детализацию трекинга. Теперь для многих посылок отображаются только конечные статусы «отправлено» и «доставлено», что затрудняет мониторинг транзитного процесса.