«Почта России» возобновила доставку посылок из США

·76·Технологии
«Почта России» возобновила доставку посылок из США

«Почта России» впервые с 2022 года возобновила доставку посылок и писем из США в Россию. Данное направление, приостановленное из-за санкций, теперь осуществляется в виде транзита через третьи страны. По сообщению компании, первая партия отправлений из США уже прибыла по назначению. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пояснил логистический оператор, восстановление импорта позволит расширить географию доставки по всей стране. Ранее такие отправления частично осуществлялись через экспресс-перевозчиков, однако их сеть приема в США была ограничена. Теперь обеспечена стабильная доставка на основе существующих логистических схем.

Направление в США по-прежнему имеет важное значение для клиентов: до введения ограничений объем почтового импорта из этой страны превышал 50 тонн в месяц. Российские пользователи чаще всего заказывают технику, биологически активные добавки (БАД), одежду и обувь.

Тем не менее, вопрос отслеживания (трекинга) отправлений несколько усложнился. С начала мая 2024 года «Почта России» сократила детализацию трекинга. Теперь для многих посылок отображаются только конечные статусы «отправлено» и «доставлено», что затрудняет мониторинг транзитного процесса.

Почта РоссииСШАЛогистикаИмпортПосылка
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

80% российских школьников используют искусственный интеллектСегодня, 05:23ChatGPT обошел Claude и Gemini по популярности в РоссииСегодня, 05:00Хелион привлекла 465 млн долларов инвестиций для термоядерной энергетикиСегодня, 04:29Платформа Дзен переходит на архитектуру искусственного интеллекта КортексСегодня, 02:51Фундерс Фунд запустил шоу со звездами технологического мираСегодня, 00:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом