СтриктлйВК в Лос-Анджелесе: обсуждение оборонных технологий и ИИ

·73·Технологии
СтриктлйВК в Лос-Анджелесе: обсуждение оборонных технологий и ИИ

18 июня этого года в кампусе Те Аероспаке Корпоратион в Эль-Сегундо состоится очередное мероприятие СтриктлйВК Лос-Анджелес. На этом престижном форуме соберутся инвесторы, основатели стартапов и технологические лидеры, чтобы обсудить ключевые изменения в сфере венчурного капитала, оборонных технологий и искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Вечер откроет основатель Мач Индустриес Итан Торнтон. Его доклад «Новая эра оборонных технологий» будет посвящен тому, как достижения в области автономии, производства и национальной безопасности трансформируют оборонный сектор. Торнтон поделится опытом создания сложной технологической компании в сжатые сроки.

Еще одной важной частью мероприятия станет дискуссия с участием представителя Фундерс Фунд Делиана Аспарухова и основателя Шинкеи Сйстемс Саифа Хавджи. Они обсудят концепцию «физического ИИ», развитие робототехники и автоматизации, а также то, как эти технологии меняют материальный мир. Беседа затронет не только программное обеспечение, но и вопросы масштабирования технологий, работающих в реальном мире.

Кроме того, соучредитель М13 Картер Реум выступит с докладом об инвестициях в сфере ИИ. Он расскажет о влиянии искусственного интеллекта на различные отрасли промышленности и о том, как инвесторы, отходя от краткосрочного ажиотажа, выявляют компании с долгосрочной устойчивостью. Реум проанализирует эволюцию венчурных инвестиций с появлением новых категорий.

СтриктлйВК Лос-Анджелес — это не только доклады, но и площадка для нетворкинга специалистов, двигающих инновации. Участники смогут установить новые партнерские связи, обменяться опытом и узнать о последних тенденциях в мире технологий непосредственно от лидеров отрасли.

StrictlyVCИскусственный ИнтеллектОборонные ТехнологииВенчурный КапиталСтартап
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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