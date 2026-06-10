Ветераны Датадог основали стартап Нитешифт на рынке АИ-кодинга

·0·Технологии
Ветераны Датадог основали стартап Нитешифт на рынке АИ-кодинга

Стартап Нитешифт, основанный бывшими инженерами Датадог, привлек 7 миллионов долларов в раунде финансирования под руководством Грейлок. Проект, кажущийся скромным по меркам AI, уже привлек внимание таких влиятельных инвесторов, как Реид Хоффман, Оливиер Помел и Алексис Ле-Куок. Об этом сообщает портал Techcrunch.ком.

Компания, основанная Саджид Мехмуд и Конор Бранаган, вышла на высококонкурентный рынок АИ-агентов для кодинга с новым подходом. Их главный вопрос: почему компании должны доверять свой самый ценный актив — программный код — напрямую создателям моделей, таким как OpenAI или Anthropic? Ведь эти гиганты постоянно выпускают новые приложения, вытесняя мелкие стартапы с рынка.

Генеральный директор Нитешифт Саджид Мехмуд сравнивает эту ситуацию с ранними этапами развития Датадог. Тогда многие компании электронной коммерции не хотели использовать Amazon Веб Сервикес, так как Amazon был их главным конкурентом в розничной торговле. Сегодня такие компании, как Anthropic и OpenAI, также выходят на рынки вертикального ПО, включая право, здравоохранение и финансы.

Стратегия Нитешифт позволяет компаниям отделять модели кодинга от другой инфраструктуры. Это обеспечивает правильную проверку и хранение кода, созданного с помощью AI. Стартап стремится не заменить полностью такие инструменты, как Claude Коде или Кодекс, а снизить зависимость от них.

Облачная платформа Нитешифт выполняет маршрутизацию между ГПТ и другими моделями с открытым исходным кодом в зависимости от потребностей проекта. Этот подход позволяет компаниям использовать лучшие модели без риска быть поглощенными технологическими гигантами.

NiteshiftИскусственный ИнтеллектDatadogСтартапOpenAI
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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