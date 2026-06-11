В России введен первый стандарт для игрушек с искусственным интеллектом

·26·Технологии
В России введен первый стандарт для игрушек с искусственным интеллектом

Росстандарт утвердил первый в мире национальный стандарт (ГОСТ Р) для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Документ систематизирует правила безопасности для данной категории товаров, закрепляя переход от понятия «электронная игрушка» к «интеллектуальной игровой среде». Теперь безопасность оценивается не только по физическим параметрам, но и по работе алгоритмов и процессам обработки данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новый стандарт распространяется на продукцию для детей от 1 года до 14 лет, включая широкий спектр товаров: от интерактивных кукол с распознаванием речи до умных игровых консолей. Однако правила не применяются к обычному программному обеспечению, медицинским устройствам и товарам, которые по сути не являются игрушками.

В документе особое внимание уделено безопасности персональных данных. Согласно стандарту, обязательными стали минимизация сбора данных, получение согласия родителей, ограничение передачи данных третьим лицам и обеспечение их безопасного хранения. Это служит руководством для производителей по ответственному проектированию.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что если игрушка распознает речь ребенка, отвечает ему и запоминает игровые сценарии, ее нельзя рассматривать как обычный электронный предмет. Технологичная игрушка не должна превращаться в бесконтрольный цифровой сервис, а обязана оставаться безопасной средой.

Искусственный ИнтеллектТехнологииИгрушкиБезопасностьРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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