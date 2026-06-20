Новая эра в кибербезопасности: представлен умный помощник ПТ Наира

Внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере информационной безопасности выходит на новый уровень. Компания Поситиве Течнологиес представила нового умного помощника под названием ПТ Наира, предназначенного для автоматизации повседневных и сложных задач специалистов по кибербезопасности. Этот инструмент призван значительно упростить рабочий процесс не только для опытных экспертов, но и для новых сотрудников в этой области. Об этом сообщает .

Как сообщает издание «Коммерсантъ», новая система способна в несколько раз сократить время работы с данными и выполнения сложных операций. Результаты пилотных проектов, проведенных компанией, показали, что скорость расследования киберинцидентов с помощью ПТ Наира увеличилась на 50–60%. Этот показатель имеет решающее значение для обеспечения безопасности организаций в условиях растущего числа кибератак.

Одним из основных преимуществ системы ПТ Наира является ускорение процесса подготовки правил для систем управления событиями безопасности (СИЭМ). Эта задача, которая раньше требовала от специалистов нескольких часов или даже дней, теперь решается за несколько десятков минут. Это позволяет направить человеческие ресурсы на более стратегические задачи.

Комплексный анализ и рекомендации

Умный помощник обладает функцией анализа отчетов сканеров уязвимостей, таких как ПТ БлакБокс Сканнер. Он преобразует сложные технические данные в понятный план действий, объясняет суть обнаруженных проблем и дает конкретные рекомендации по их устранению. Эта функция особенно помогает улучшить взаимодействие между системными администраторами и сотрудниками службы безопасности.

Еще одним важным аспектом системы является снижение рисков, связанных с человеческим фактором. ПТ Наира может выявлять процессы, которые внешне выглядят легитимно, но на деле демонстрируют аномальную активность. Это создает основу для раннего пресечения подозрительных действий сотрудников внутри компании или скрытых инсайдерских атак.

В то время как на рынке Узбекистана ускоряется цифровая трансформация, подобные АИ-помощники становятся актуальными для местных ИТ-компаний и государственных организаций. В условиях ощутимого дефицита кадров в сфере кибербезопасности решения вроде ПТ Наира являются оптимальным способом повышения эффективности специалистов.

Резюмируя, данная разработка от Поситиве Течнологиес выводит управление кибербезопасностью на новый уровень. Развитие технологий обеспечивает не только защиту от атак, но и интеллектуальное управление всей инфраструктурой безопасности.