Huawei Nova 17: получит аккумулятор на 7000 mAh и перископическую камеру

·22·Технологии
Huawei Nova 17: получит аккумулятор на 7000 mAh и перископическую камеру

Китайский технологический гигант Huawei активно работает над обновлением своей популярной линейки Nova. Согласно последним утечкам, будущий смартфон Huawei Nova 17 должен значительно опередить конкурентов в среднем сегменте по своим техническим характеристикам, особенно по емкости аккумулятора и возможностям камеры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По информации известного инсайдера под псевдонимом СмартПикачу, Huawei в настоящее время экспериментирует с конфигурацией, которая является редкой для рынка. Сообщается, что новая модель будет оснащена широкоформатным плоским экраном, тройной перископической камерой и аккумулятором емкостью не менее 7000 mAh. Учитывая, что подобные характеристики обычно встречаются только во флагманских устройствах, Nova 17 может вызвать большой резонанс на рынке.

Технические возможности и инновации

Издание иксбт.ком отмечает, что сейчас только один производитель работает над размещением в одном корпусе одновременно и сверхемкого аккумулятора, и продвинутой перископической оптики. Модель Huawei Nova 17 полностью соответствует этому описанию. Перископический объектив позволит смартфону приближать удаленные объекты (оптический зум) без потери качества изображения, что станет большим преимуществом для любителей мобильной фотографии.

Вопрос аккумулятора также заслуживает отдельного внимания. В то время как большинство современных смартфонов ограничены батареями на 5000 mAh, показатель в 7000 mAh может гарантировать работу устройства более двух дней в режиме активного использования. Это является важным фактором для потребителей, активно использующих мобильный интернет и социальные сети.

Опыт предыдущего поколения

Напомним, что в начале июня компания представила в Китае модель Nova 16 Ultra. Это устройство также было оснащено батареей на 7000 mAh с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Кроме того, оно имело корпус с защитой от воды и пыли по стандартам ИП68 и ИП69. Ожидается, что Nova 17 продолжит эти достижения, предложив еще более усовершенствованную систему камер.

Стоит отметить, что инсайдер СмартПикачу, распространивший эти сведения, ранее уже зарекомендовал себя точными прогнозами по смартфону Xiaomi 13 Ultra и планшету Xiaomi Пад 6. Тем не менее, Huawei пока не раскрывала официальных технических характеристик. Подробности о дате презентации и цене новой модели ожидаются в ближайшие месяцы.

HuaweiNova 17СмартфонТехнологииАккумулятор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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