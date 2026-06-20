Tesla разрабатывает модульные серверы Мегапод для искусственного интеллекта

·40·Технологии
Tesla разрабатывает модульные серверы Мегапод для искусственного интеллекта

Компания Tesla, лидер на рынке электромобилей и возобновляемых источников энергии, продолжает расширять сферу своей деятельности. Компания зарегистрировала новые устройства для центров обработки данных (ЦОД) — модульные серверные системы Мегапод. Этот шаг свидетельствует о том, что гигант под руководством Илона Маска становится не только автопроизводителем, но и крупным провайдером технологической инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным иксбт.ком, Tesla официально зарегистрировала новый товарный знак Мегапод. Хотя изображения, отражающие внешний вид устройств, пока не представлены общественности, в документах подробно описаны технические характеристики нового продукта. Согласно им, Мегапод представляет собой модульную аппаратную систему, предназначенную для вычислений в сфере искусственного интеллекта (AI).

Технические возможности и компоненты

Новая система включает в себя компьютерные серверы, специализированное оборудование для обработки данных AI, сетевые устройства, блоки распределения электроэнергии и системы охлаждения. Мегапод описывается не просто как набор отдельных компонентов, а как целостная и автономно функционирующая платформа. Это позволит компаниям оперативно расширять свои дата-центры.

В документах указано, что эти модульные системы будут продаваться как «единое целое». То есть покупатель получает всю необходимую инфраструктуру, размещенную внутри корпуса, в готовом виде. Этот подход напоминает проект Мегапак компании Tesla в энергетическом секторе, где крупные системы хранения энергии также поставляются в виде модульных блоков.

Программное обеспечение и управление

Tesla не намерена ограничиваться только аппаратными средствами. Вместе с системами Мегапод будет предоставляться специальное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга, управления, оптимизации и регулирования модульных аппаратных комплексов. Это позволит пользователям эффективно распределять нагрузки AI и контролировать энергопотребление.

На данный момент Tesla не дала официальных комментариев по этому поводу. Однако, по мнению экспертов, компания намерена использовать опыт, полученный при обучении своего суперкомпьютера Доджо и систем автопилота, чтобы предложить высокопроизводительные решения и для внешнего рынка. Это может создать серьезную конкуренцию для NVIDIA и других гигантов серверной инфраструктуры.

В то время как на рынке Узбекистана также растет интерес к технологиям искусственного интеллекта, модульные и готовые решения от таких компаний, как Tesla, могут сыграть важную роль в будущей модернизации местных центров обработки данных. Проект Мегапод способствует дальнейшему укреплению технологической экосистемы компании.

TeslaMegapodИскусственный ИнтеллектСерверТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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