Apple представила iOS 27: самые важные обновления для повседневного использования

·55·Технологии
Apple представила iOS 27: самые важные обновления для повседневного использования

Компания Apple в рамках своей традиционной конференции WWDC продемонстрировала новую операционную систему iOS 27. Хотя в центре внимания оказались искусственный интеллект и Apple Intelligence, техногигант также внедрил ряд практических обновлений в приложения для повседневного использования — Apple Мапс, Валлет и сервис Find My. Эти изменения направлены на то, чтобы сделать повседневную жизнь пользователей еще проще. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В приложении Apple Мапс была значительно усовершенствована функция «Флёвер». Теперь 3Д-виды городов и достопримечательностей стали более детализированными и обеспечивают более плавную навигацию. Также в картах появилась новая функция «Локал Листс». С ее помощью пользователи могут легко находить популярные рестораны и развлекательные заведения в своем районе. По мнению экспертов, этот шаг направлен на снижение зависимости от сторонних приложений, таких как Google Maps или TikTok.

Безопасность и управление местоположением

Сервис Find My стал еще более гибким. Пользователи теперь могут делиться своим местоположением на определенный промежуток времени — от нескольких минут до нескольких дней или до конкретной даты. Также была добавлена функция временной приостановки передачи местоположения определенным контактам до конца дня. Ожидается, что это будет особенно полезно при организации неожиданных сюрпризов или секретных мероприятий.

Приложение Apple Валлет также было радикально обновлено. Одной из самых интересных особенностей стала возможность разделения счета с друзьями путем сканирования чеков. Эта функция, работающая на базе Apple Intelligence, распознает товары в чеке, рассчитывает налоги и чаевые, а затем предлагает произвести оплату через Apple Каш.

Цифровой кошелек и новые возможности

Кроме того, Валлет теперь поддерживает оцифровку физических карт лояльности. Пользователю достаточно просто направить камеру iPhone на штрих-код. Эти карты также отображаются на устройствах Apple Watch, что ускоряет процесс покупок. Для путешественников была усовершенствована система гостиничных ключей: информация о номере и расписание услуг теперь видны непосредственно в приложении.

Система Apple Pay также получила новый дизайн. Теперь пользователи могут легко переключаться между платежными картами, видеть баланс бонусов и варианты «оплаты позже». Для продавцов представлена функция «Тап то Шаре», которая делает обмен данными с клиентами безопасным и быстрым.

По данным иксбт.ком, ожидается, что эти обновления станут доступны широкой публике осенью этого года. iOS 27 выведет удобство использования смартфона на новый уровень не только для техноэнтузиастов, но и для обычных пользователей.

AppleiOS 27iPhoneApple IntelligenceТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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