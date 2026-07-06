Wildberries начала помечать отзывы, измененные с помощью искусственного интеллекта

Один из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries начал тестирование системы проверки фотографий в отзывах пользователей с помощью искусственного интеллекта (AI). Это нововведение позволит покупателям получать более точную и объективную информацию о товарах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как заявили в пресс-службе Wildberries & Русс (РВБ), специальные алгоритмы анализируют фотографии, прикрепленные к отзывам, на предмет признаков генеративной обработки или серьезного редактирования. Если система обнаружит, что изображение было искусственно изменено, рядом с ним появится специальная отметка.

В рамках новой системы изображения, признанные подозрительными, «Похоже на ИИ» (Похоже на ИИ) будут помечены соответствующей надписью. Эта мера поможет покупателям отличать реальный вид товара от отредактированного варианта. По данным иксбт.ком, такая отметка не означает, что отзыв является ложным, а лишь предупреждает о внесении изменений в визуальный контент.

Шаг к повышению прозрачности

Процесс проверки полностью автоматизирован: система ищет технические следы и признаки обработки, характерные для искусственного интеллекта. Важно отметить, что отзывы с такой пометкой не удаляются с платформы и остаются доступными для других пользователей.

Представители компании подчеркивают, что основная цель инициативы — повышение прозрачности отзывов пользователей. Это особенно актуально для таких категорий, как одежда, косметика и товары для дома, где внешний вид играет ключевую роль.

Учитывая, что многие покупатели в Узбекистане активно пользуются услугами Wildberries, ожидается, что эта функция будет полезна и для местных потребителей. При дистанционной оценке качества товара роль реальных фотографий неоценима.

В настоящее время новая система тестируется в ограниченном режиме. После успешного завершения тестов планируется полноценный запуск функции распознавания AI для всех участников рынка и пользователей. Это станет новым этапом в контроле качества контента в сфере онлайн-торговли.