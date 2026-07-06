Астрономы пересмотрели данные о суперземле ГДж 3378б, расположенной недалеко от Земли

·47·Технологии
Астрономы пересмотрели данные о суперземле ГДж 3378б, расположенной недалеко от Земли

Астрономы, работающие с телескопом Хоббй-Эберлй в США, пересмотрели параметры экзопланеты ГДж 3378б, расположенной относительно близко к Земле. Новые данные показывают, что этот небесный объект может быть гораздо больше похож на Землю, чем предполагалось ранее. Это открытие является важным шагом в поиске миров, где может существовать жизнь. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Объект ГДж 3378б находится на расстоянии около 25 световых лет от Земли в созвездии Жирафа. Он вращается вокруг красного карлика — самого распространенного типа звезд в галактике Млечный Путь. Согласно обновленным данным, масса планеты составляет не 5 масс Земли, как считалось ранее, а примерно в 2,3 раза больше земной.

Каменистый мир и уточненная орбита

Такое уточнение массы имеет большое научное значение. Поскольку ГДж 3378б с массой 2,3 массы Земли, скорее всего, является не «мини-Нептуном» с плотной газовой оболочкой, а планетой с твердой каменистой поверхностью. Ученые также уточнили период ее обращения: планета совершает полный оборот вокруг своей звезды не за 25, а за 21 день.

В данном исследовании использовался инструмент Хабитабле-зоне Планет Финдер. Это устройство работает методом лучевых скоростей: когда планета своей гравитацией слегка притягивает звезду, в спектре звезды возникают небольшие колебания. Благодаря этим микросдвигам появляется возможность с высокой точностью рассчитать массу и орбиту планеты.

Красные карлики составляют около 70 процентов звезд в нашей галактике. Они холодные и тусклые, излучая большую часть энергии в инфракрасном диапазоне. Поэтому изучение планет в таких системах имеет решающее значение для понимания того, насколько распространены миры, пригодные для жизни, во Вселенной.

Приоритетная цель для будущих исследований

По данным иксбт.ком, при проверке данных также использовались результаты космических миссий ТЭСС и Гаиа, а также других наземных обсерваторий. Тем не менее, жизнь вокруг красных карликов может столкнуться со сложными условиями: из-за близости к звезде существует риск сильной радиации и потери атмосферы.

Пока что ГДж 3378б остается кандидатом на наличие жизни. Однако уточненные характеристики делают ее приоритетной целью для телескопов следующего поколения, включая James Webb. В будущем ученые планируют напрямую проанализировать атмосферу этой планеты в поисках биомаркеров — признаков жизни.

АстрономияЭкзопланетаКосмосИсследованиеНаука и Техника
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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