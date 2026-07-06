Срок сертификации нового российского самолета Байкал перенесен на 2027 год

·34·Технологии
Срок сертификации нового российского самолета Байкал перенесен на 2027 год

Один из перспективных проектов российской авиационной промышленности, предназначенный для малой авиации, Байкал процесс сертификации самолета, как ожидается, будет завершен к третьему кварталу 2027 года. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на международной выставке «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге. Установление этого срока объясняется необходимостью обеспечения безопасности региональных полетов и полной технической готовности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, самолет в настоящее время проходит завершающие этапы сертификации. Важнейшим аспектом проекта является то, что к 2027 году планируется полностью испытать и получить официальные разрешения не только на сам воздушный борт, но и на специально разработанную для него отечественную силовую установку (двигатель) УЗГА. Это станет важным шагом в стратегии импортозамещения российской авиации.

Отказ от старых технологий и новые возможности

9-местный Байкал самолет должен заменить морально и физически устаревшие самолеты Ан-2, известные в народе как «Кукурузник». По мнению экспертов, новая модель направлена на решение проблемы «последней мили» в регионах. То есть он станет основным средством обеспечения транспортного сообщения между крупными городами и отдаленными районами. Опыт развития такой малой авиации представляет интерес и для стран с обширными территориями и горной местностью, таких как Узбекистан.

Дмитрий Ядров отметил, что спрос на этот самолет на авиационном рынке уже сформирован. На сегодняшний день от различных авиакомпаний поступили заявки на поставку 69 самолетов Байкал до 2035 года. Этот показатель укрепляет уверенность в коммерческой оправданности проекта.

Масштабные проекты в будущем

Программа развития малой авиации не ограничивается только Байкалом Согласно плану, на следующем этапе предусмотрена сертификация 19-местного российско-белорусского совместного проекта — самолета «Освей». Испытания и официальное оформление документации этой более крупной модели планируется завершить к концу 2029 года.

На проект «Освей» также высокий спрос: авиакомпании выразили желание приобрести 59 таких машин до 2035 года. Таким образом, в ближайшее десятилетие ожидается кардинальное обновление парка региональной авиации. Это позволит повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить логистические затраты.

В заключение стоит отметить, что Байкал ввод самолета в эксплуатацию является важным шагом к технологической независимости российской авиационной промышленности. Производство всех компонентов, от двигателя до корпуса, в местных условиях послужит обеспечению стабильности в условиях внешних санкций.

АвиацияБайкалСамолетТехнологииРоссия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Wildberries начала помечать отзывы, измененные с помощью искусственного интеллектаWildberries начала помечать отзывы, измененные с помощью искусственного интеллектаСегодня, 14:58Новый лидер на рынке смарт-очков: оценка Эвен Реалитиес достигла 1 миллиарда долларовНовый лидер на рынке смарт-очков: оценка Эвен Реалитиес достигла 1 миллиарда долларовСегодня, 14:28Астрономы пересмотрели данные о суперземле ГДж 3378б, расположенной недалеко от ЗемлиАстрономы пересмотрели данные о суперземле ГДж 3378б, расположенной недалеко от ЗемлиСегодня, 13:57Те Ланкет: безопасность и эффективность мРНК-вакцин полностью доказаныТе Ланкет: безопасность и эффективность мРНК-вакцин полностью доказаныСегодня, 12:57Китай усиливает конкуренцию со Starlink в космосе: новый этап проекта КианфанКитай усиливает конкуренцию со Starlink в космосе: новый этап проекта КианфанСегодня, 11:57Агилитй Роботикс выходит на биржу: рынок гуманоидных роботов на новом этапеАгилитй Роботикс выходит на биржу: рынок гуманоидных роботов на новом этапеСегодня, 11:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке