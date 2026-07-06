Один из перспективных проектов российской авиационной промышленности, предназначенный для малой авиации, Байкал процесс сертификации самолета, как ожидается, будет завершен к третьему кварталу 2027 года. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на международной выставке «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге. Установление этого срока объясняется необходимостью обеспечения безопасности региональных полетов и полной технической готовности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, самолет в настоящее время проходит завершающие этапы сертификации. Важнейшим аспектом проекта является то, что к 2027 году планируется полностью испытать и получить официальные разрешения не только на сам воздушный борт, но и на специально разработанную для него отечественную силовую установку (двигатель) УЗГА. Это станет важным шагом в стратегии импортозамещения российской авиации.

Отказ от старых технологий и новые возможности

9-местныйсамолет должен заменить морально и физически устаревшие самолеты Ан-2, известные в народе как «Кукурузник». По мнению экспертов, новая модель направлена на решение проблемы «последней мили» в регионах. То есть он станет основным средством обеспечения транспортного сообщения между крупными городами и отдаленными районами. Опыт развития такой малой авиации представляет интерес и для стран с обширными территориями и горной местностью, таких как Узбекистан.

Дмитрий Ядров отметил, что спрос на этот самолет на авиационном рынке уже сформирован. На сегодняшний день от различных авиакомпаний поступили заявки на поставку 69 самолетов Байкал до 2035 года. Этот показатель укрепляет уверенность в коммерческой оправданности проекта.

Масштабные проекты в будущем

Программа развития малой авиации не ограничивается толькоСогласно плану, на следующем этапе предусмотрена сертификация 19-местного российско-белорусского совместного проекта — самолета «Освей». Испытания и официальное оформление документации этой более крупной модели планируется завершить к концу 2029 года.

На проект «Освей» также высокий спрос: авиакомпании выразили желание приобрести 59 таких машин до 2035 года. Таким образом, в ближайшее десятилетие ожидается кардинальное обновление парка региональной авиации. Это позволит повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить логистические затраты.

В заключение стоит отметить, что Байкал ввод самолета в эксплуатацию является важным шагом к технологической независимости российской авиационной промышленности. Производство всех компонентов, от двигателя до корпуса, в местных условиях послужит обеспечению стабильности в условиях внешних санкций.