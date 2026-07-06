Те Ланкет: безопасность и эффективность мРНК-вакцин полностью доказаны

В масштабном научном обзоре, опубликованном в одном из самых авторитетных медицинских изданий мира Те Ланкет, в очередной раз подтверждены безопасность и высокая эффективность вакцин на основе технологии мРНК (матричной РНК). Исследование, проведенное группой ученых из Канады, Великобритании, США и Гонконга, проанализировало данные о миллиардах доз, накопленные со времен пандемии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Авторы исследования подробно объяснили механизм работы мРНК-технологии. Эти вакцины дают клеткам «инструкцию» по выработке небольшого фрагмента вирусного белка, что заранее подготавливает иммунную систему к опасности. Важно отметить, что после выполнения своей функции молекула мРНК быстро распадается в организме и не оставляет никаких следов.

Безосновательные опасения по поводу генетических изменений

В научной работе полностью опровергнуты одни из самых распространенных в обществе страхов — слухи о том, что мРНК-вакцины влияют на ДНК человека. Ученые подчеркивают, что принцип работы технологии не предполагает проникновения в ядро клетки или взаимодействия с геномом. Это означает, что вакцины безопасны на генетическом уровне.

Группа под руководством биоинженера Университета Британской Колумбии Анны Блэкни перечислила следующие преимущества мРНК-платформы:

Короткие сроки разработки вакцин;

Возможность быстрого масштабирования производства;

Формирование сильного и устойчивого иммунного ответа.

Побочные эффекты и перспективы на будущее

В обзоре Те Ланкет также открыто описаны побочные эффекты. Отмечено, что в редких случаях наблюдались аллергические реакции и миокардит (воспаление сердечной мышцы). Однако эти случаи встречались в основном у молодых мужчин и в большинстве ситуаций носили обратимый характер, проходя под обычным медицинским наблюдением. По заключению ученых, польза от вакцины — снижение риска тяжелого заболевания, госпитализации и смерти — значительно превышает возможные немногочисленные риски.

Сегодня мРНК-технология не ограничивается только КОВИД-19. Исследователи активно работают над использованием этой платформы в области онкологии. В частности, ожидается, что создание персонализированных вакцин, борющихся с индивидуальными мутациями раковых клеток, станет новым этапом в медицине.

Учитывая, что в Узбекистане во время пандемии также широко использовались мРНК-вакцины (например, Пфизер/БиоНТеч), результаты этого международного исследования имеют важное значение для местной системы здравоохранения и населения. Подобная прозрачная и научно обоснованная информация служит укреплению доверия к современным медицинским технологиям.