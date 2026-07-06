Джуд Беллингем: «Скажите своим начальникам, что завтра не выйдете на работу»

·56·Спорт
Джуд Беллингем: «Скажите своим начальникам, что завтра не выйдете на работу»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем эмоционально обратился к болельщикам после победы над Мексикой со счетом 3:2 в 1/8 финала ЧМ-2026.

23-летний футболист оформил дубль в матче, вывел Англию в четвертьфинал и был признан лучшим игроком встречи.

«Напишите своему начальнику»

После победы Беллингем сказал, что представляет, как в Англии начался праздник, и дал болельщикам шутливый совет.

«Напишите своим начальникам и скажите, что завтра не выйдете на работу», — сказал футболист.

По его мнению, болельщики, живущие в разных регионах Англии и работающие в разных сферах, в этот момент объединились вокруг одной команды.

«Представляю, какой хаос сейчас творится в Англии»

Полузащитник «Реала» отметил, что пытается представить праздничную атмосферу в стране.

«Я могу себе представить, какой хаос сейчас творится в Англии из-за празднования нашей победы. Я чувствую, что все болельщики празднуют вместе, независимо от того, откуда вы или чем занимаетесь», — приводит его слова BBC.

Беллингем сказал, что его мечта сбылась

Футболист подчеркнул, что одной из главных его детских мечтаний было играть за сборную Англии и дарить болельщикам страны незабываемые вечера.

«Моей мечтой было стать частью сборной Англии, объединить страну и подарить людям такие вечера, которые они будут помнить долгие годы», — сказал он.

«Я очень горжусь нашей командой»

Беллингем высоко оценил характер, проявленный командой в тяжелом и напряженном матче против Мексики.

«Я очень горжусь нашей командой. То, что мы сделали, — это действительно потрясающе», — сказал футболист.

После победы над Мексикой Англия вышла в четвертьфинал. А Беллингем, оформив дубль и показав очередную яркую игру, стал главным героем матча.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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