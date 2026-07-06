Сотрудник университета восстановлен в должности, ему выплатили более полумиллиарда сумов компенсации

·33·Общество
Сотрудник университета восстановлен в должности, ему выплатили более полумиллиарда сумов компенсации

Право каждого гражданина на достойный труд и оплату за него гарантировано законом. В одном из таких случаев бывший сотрудник частного университета А.А. обратился в суд с целью восстановления своих прав.

Согласно решению Ташкентского городского суда по гражданским делам, нарушенные трудовые права сотрудника были восстановлены. В его пользу было постановлено взыскать дополнительную компенсацию вместо восстановления в должности, заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск, возмещение морального вреда и другие выплаты.

После поступления данного исполнительного документа в производство Шайхантахурского районного отдела Бюро принудительного исполнения, государственные исполнители незамедлительно приступили к действиям. Несмотря на предоставленный должнику срок для добровольного исполнения, решение суда в установленное время выполнено не было.

После этого государственными исполнителями были применены предусмотренные законодательством меры принудительного характера: наложен арест на банковские счета и проведены другие исполнительные действия.

В результате эффективных исполнительных мер частный университет полностью выплатил бывшему сотруднику А.А. денежные средства на общую сумму более 575 миллионов сумов.

Обеспечение достоинства человека и его трудовых прав является одним из приоритетных направлений деятельности органов Бюро.

ТашкентШайхантахур
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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