Трамп опубликовал еще один насмешливый пост о Джордже Мелони

Дональд Трамп опубликовал еще один насмешливый пост о главе правительства Италии Джордже Мелони.

Президент США разместил на своей странице в Truth Social совместную фотографию с Мелони. К изображению была добавлена подпись: «Нужен запретительный судебный приказ».

Этот пост появился на фоне открытого спора между двумя политиками. Ранее Трамп заявлял, что Мелони сама просила его сфотографироваться вместе.

Джорджа Мелони, в свою очередь, назвала это утверждение не соответствующим действительности и выдумкой.

Позже организации по проверке фактов сообщили, что распространенное фото было отредактировано. В частности, выражение лица Мелони было изменено по сравнению с оригинальным снимком.