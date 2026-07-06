Зарплата до 5000 евро: Италия открыла конкурс для врачей

·26·Мир
Зарплата до 5000 евро: Италия открыла конкурс для врачей

Для врачей и медсестер из Узбекистана предлагаются высокооплачиваемые рабочие места в итальянском регионе Сардиния. Об этом сообщило Агентство по внешней трудовой миграции.

Сообщается, что открыты вакансии для врачей скорой медицинской помощи (специалисты с дипломом магистратуры, ординатуры или сертификатом по данному направлению), а также для среднего медицинского персонала с высшим образованием (кандидаты с дипломом бакалавра). Ежегодно планируется нанимать по 100 специалистов по этим направлениям.

Для участия в конкурсе кандидаты должны быть в возрасте не старше 50 лет. При этом приоритет отдается кандидатам в возрасте до 40 лет. Наличие высшего медицинского образования (диплома) является обязательным. Опыт работы не требуется, однако опытные специалисты будут иметь преимущество.

Первоначально кандидаты пройдут 7-месячное онлайн-обучение на курсах итальянского языка, организованных в сотрудничестве с Университетом Перуджи (Италия). Занятия будут проводиться в удобное для кандидатов время. Расходы на обучение в размере 600 евро в месяц полностью покрываются Агентством по внешней трудовой миграции.

Специалисты, успешно завершившие языковые курсы, начнут работу в Италии с ежемесячной зарплатой до 3500 евро. С учетом доплат за дополнительные рабочие часы и ночные дежурства общий доход может достигать 4000–5000 евро.

Рабочее время установлено в размере 38 часов в неделю. Также работодатель покрывает расходы на проживание, обеспечивает обедами и оформляет медицинскую страховку для сотрудников.

Кандидаты могут зарегистрироваться по указанной ссылке. Дополнительную информацию можно получить по номеру 71 202 33 55 (221).

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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