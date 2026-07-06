В Германии из-за аномальной жары скончались более 800 человек

В Германии за период аномальной жары, продолжавшейся с начала апреля до конца июня, скончались более 800 человек. Институт Роберта Коха рассчитал эти цифры за период с 6 апреля по 21 июня.

В отчете говорится, что жаркая погода была особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями. Во многих случаях высокая температура усугубляла имеющиеся болезни, что приводило к летальному исходу.

Смерти, связанные с жарой, не всегда фиксируются в медицинских документах отдельно. По этой причине специалисты оценивают реальный масштаб с помощью статистических методов.

Для этого были изучены данные Федерального статистического управления о случаях смерти, а также температурные показатели 52 метеостанций, расположенных по всей стране.

Наибольшее число жертв зафиксировано среди граждан в возрасте 85 лет и старше. Их число составило около 500 человек. Среди лиц в возрасте 75–84 лет выявлено 190 случаев смерти, в возрасте 65–74 лет — 80. Среди людей моложе 65 лет скончались около 40 человек.