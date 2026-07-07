Закат эпохи Netflix: почему культура бинге-ватчинг переживает кризис

Платформа Netflix, которая когда-то популяризировала традицию просмотра сериалов залпом (бинге-ватчинг) по всему миру, сегодня оказалась в эпицентре серьезных проблем. Последние данные показывают, что зрители покидают платформу, не дожидаясь выхода вторых сезонов любимых сериалов. Эта ситуация свидетельствует не только о качестве контента, но и о фундаментальных изменениях в современной культуре цифрового потребления. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно отчету, опубликованному изданием Bloomberg, охлаждение пользователей к популярным шоу связано с несколькими факторами. Во-первых, Netflix неожиданно закрывает многие проекты, а во-вторых, перерывы между сезонами становятся слишком затянутыми. Самое главное, платформа сосредоточилась на производстве контента, основанном на алгоритмах, отодвинув искусство и творческий подход на второй план. Это приводит к потере эмоциональной привязанности зрителей к проектам.

Победа над традиционным телевидением и новые конкуренты

Когда в 2013 году Netflix выпустил все серии сериала "Хусе оф Кардс" за один день, это стало настоящей революцией. Возможность смотреть без рекламы и без еженедельных ожиданий приковала людей к экранам. В то время главным конкурентом компании было традиционное кабельное телевидение. К 2025 году, по данным Ниелсен, стриминговые форматы впервые обошли эфирное и кабельное телевидение, одержав абсолютную победу. Однако этот триумф не принес Netflix спокойствия.

Сегодня Netflix конкурирует не с традиционным ТВ, а с платформами коротких видео, такими как TikTok, YouTube и Рилс. Современный пользователь предпочитает бесконечные и бесплатные короткие ролики трате времени на многочасовые сериалы. Это делает модель "бинге-ватчинг" устаревшим форматом, пережитком прошлого.

Цифры говорят сами за себя: лидерство YouTube и TikTok

Согласно статистике, представленной аналитиками еМаркетер, время, которое пользователи TikTok проводят на платформе, почти сравнялось с показателями Netflix. По сообщению Финанкиал Тимес, в глобальном масштабе пользователи TikTok тратят в среднем 95 минут в день на это приложение. Этот показатель выше, чем у любой другой социальной сети или стримингового сервиса.

Ситуацию усложняет тот факт, что, согласно отчету Дигитал и, в 2025 году YouTube обошел Netflix по продолжительности ежедневного просмотра. Если пользователи YouTube смотрят видео в среднем 99,1 минуты в день, то показатель Netflix составляет 93,4 минуты. То, что YouTube объединяет в себе как короткие (Шортс), так и длинные форматы видео, дает ему огромное преимущество.

Руководство Netflix, признавая эту экзистенциальную угрозу, начало вносить изменения в дизайн своего продукта. В частности, в апреле на платформе появилась вертикальная лента (фид) в стиле TikTok. Таким образом компания пытается быстро знакомить пользователей с новым контентом и удерживать их внимание. Однако только время покажет, насколько эффективной будет битва алгоритмов.