Серия Redmi Турбо 5 установила рекорд: более 2 миллионов смартфонов продано за полгода

·1·Технологии
Серия Redmi Турбо 5 установила рекорд: более 2 миллионов смартфонов продано за полгода

Бренд Redmi, являющийся суббрендом компании Xiaomi, сумел произвести настоящий фурор на рынке со своей линейкой смартфонов Турбо 5. Согласно новым данным, за короткий период с момента выхода в продажу эта серия завоевала доверие миллионов пользователей, став одним из самых успешных проектов компании. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как сообщает издание иксбт.ком, по итогам 26-й недели 2026 года (на 22–28 июня), общий объем продаж серии Redmi Турбо 5 превысил 2,004 миллиона единиц. Примечательно, что для достижения такого результата устройствам потребовалось всего шесть месяцев. Этот показатель демонстрирует прочность позиций бренда, несмотря на высокую конкуренцию в сегменте смартфонов среднего класса.

Технические возможности и факторы успеха

Линейка Redmi Турбо 5 была впервые представлена в январе 2026 года. Серия включает две основные модели: стандартный Redmi Турбо 5 и более мощный Redmi Турбо 5 Max. Оба смартфона оцениваются пользователями как одни из лучших вариантов по соотношению производительности и цены.

Технически устройства обладают весьма продвинутыми характеристиками. В частности, базовая модель Redmi Турбо 5 работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 8500-Ултра. Его «старший брат» — Redmi Турбо 5 Max — оснащен еще более мощным процессором Dimensity 9500с. Эти чипы обеспечивают высокую скорость работы смартфонов не только в повседневных задачах, но и в тяжелых играх и сложных приложениях.

На рынке смартфонов Узбекистана продукция бренда Redmi традиционно пользуется высоким спросом. Глобальный успех серии Турбо 5 интересен и местным покупателям, так как эти модели выделяются своей доступностью и характеристиками, свойственными флагманам. Столь высокие показатели продаж, несомненно, положительно повлияют на планы бренда по обновлению программного обеспечения и улучшению сервисного обслуживания.

Также в отчете были раскрыты данные о продажах линейки Redmi К90, что демонстрирует общую тенденцию роста экосистемы Xiaomi. По мнению экспертов, успех серии Redmi Турбо 5 связан с растущей популярностью платформ MediaTek и увеличением потребности пользователей в устройствах среднего класса с высокой производительностью.

Ожидается, что до конца года показатели продаж этой серии вырастут еще больше. В настоящее время компания работает над представлением новых цветов и конфигураций памяти, чтобы закрепить этот успех, что может еще больше расширить охват покупателей.

XiaomiRedmi Turbo 5СмартфонMediaTekТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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