Redmi Турбо 6 Max: готовится новый гигант с 7-дюймовым экраном и огромным аккумулятором

На рынке смартфонов возвращается эпоха «планшетофонов», которая вышла из моды несколько лет назад. Китайские технологические гиганты вновь начали уделять внимание устройствам с огромными дисплеями. По данным инсайдера Digital Chat Station, под брендом Redmi разрабатывается новая модель с очень большим экраном и флагманскими характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ожидается, что эта новинка выйдет на рынок под названием Redmi Турбо 6 Max. Главной особенностью устройства является его огромный 7-дюймовый дисплей. Стоит отметить, что если раньше смартфоны с такими большими экранами в основном относились к бюджетному сегменту, то новая модель будет представлена с совершенно иным подходом, а именно — с высокими технологическими возможностями.

Технические характеристики флагманского уровня

Согласно информации, экран смартфона впечатлит не только размером, но и качеством. Ожидается, что устройство будет оснащено дисплеем с разрешением 2К. Это позволит пользователям просматривать контент в высоком качестве и играть в игры с максимальной детализацией. Также внутри устройства будет установлена топовая платформа MediaTek из серии Dimensity 9000.

Большой экран и мощный процессор естественным образом требуют много энергии. По этой причине производители планируют установить в модель Redmi Турбо 6 Max сверхъемкий, «огромный» аккумулятор. Хотя точная емкость батареи пока не разглашается, предполагается, что она будет значительно больше стандартных аккумуляторов на 5000 mAh, представленных на рынке.

Позиция на рынке и ожидаемый релиз

В настоящее время серия Redmi Турбо 5 очень успешно продается на китайском рынке. Представитель нового поколения, Турбо 6 Max, может повторить успех своих предшественников и даже превзойти его. Инсайдер отмечает, что официальная презентация этого планшетофона запланирована на начало 2027 года.

Digital Chat Station ранее уже точно предсказывал характеристики моделей Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также выход смартфона Realme GT 7 Pro с дисплеем Samsung. Это еще больше повышает достоверность информации о новом Redmi. Очевидно, что эта новость будет интересна и пользователям из Узбекистана, так как продукция бренда Redmi очень популярна в нашей стране благодаря соотношению цены и качества.

Подводя итог, можно сказать, что индустрия смартфонов вновь поворачивается в сторону больших экранов. Если раньше 7-дюймовые устройства считались неудобными и тяжелыми, то благодаря современным технологиям безрамочных экранов и легким корпусам Redmi Турбо 6 Max может предложить пользователям новый и удобный опыт.